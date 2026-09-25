Главные новости за 24 сентября

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 сентября 2026
Минск-Уручье +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:16 "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники  Президент
10:14 Более 360 учебных заведений в Японии повреждены из-за тайфуна "Дуцзюань"  В мире
10:13 Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих Президент
10:04 В ЕК заявили о провале военных проектов Евросоюза и дефиците сырья для перевооружения В мире
10:04 СК установил обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник ГАИ  Общество
10:00 Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно Президент
09:57 Легковушка сбила восьмилетнюю девочку в Щучинском районе: ребенок в больнице  Происшествия
09:47 КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии Общество
09:45 Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль  Президент
09:45 Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе Президент
09:33 В Беларуси за сутки приостановлены операции по 92 счетам мошенников  Общество
09:29 В Казахстане установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии В мире
09:26 Минчанка отдала мошенникам более $15 тыс., но деньги удалось вернуть Регионы
09:20 Навроцкий осудил нападение украинца на людей в монастыре и призвал уважать ценности поляков В мире
09:02 Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
09:01 Звезды Большого театра России впервые выступят в Минске в балете "Две Анны"  Афиша
09:00 Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество Общество
08:44 Белорусы пробились в пять финалов на старте чемпионата мира по спортивной акробатике  Спорт
08:26 Иран может отказаться от высокообогащенного урана в случае договоренности с США  В мире
08:09 Пинчук отметился голом и ассистом в первом предсезонном матче за "Нэшвилл"  Спорт
07:54 В Японии создадут управление по борьбе со стихийными бедствиями  В мире
07:38 "С любовью в сердце". Выставку работ белорусских мастериц представили в НХМ  Культура
07:22 "Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби  Спорт
07:01 Какой будет погода в Беларуси сегодня, рассказали синоптики  Общество
07:00 Где стены говорят, а камни помнят. К 55-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"  Общество
07:00 Главные новости за 24 сентября Общество
01:00 Google планирует запустить первый дата-центр для ИИ в космосе Технологии
00:32 В Аргентине уровень бедности вырос до 32,3% В мире
00:04 Португальцы победно стартовали в Лиге наций УЕФА Спорт
24.09.26
23:56 Загрязнения нефтяными отходами зафиксированы на пляжах в Нидерландах В мире
Все новости
Все новости

Главные новости за 24 сентября

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
25 сентября 2026, 07:00

Главные новости за 24 сентября

ВЧЕРА

Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики.
Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных.

Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании.

Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе.
Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк.

Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Собственная АЭС и обновленные сети. Как изменилась белорусская энергетика за 25 лет.
Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного.

Делаем запасы на зиму. Что и по какой цене предлагают покупателям на осенних ярмарках.


Ждать ли бабье лето? Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло до +21°С.
СЕГОДНЯ

Пресс-конференция на тему "Итоги занятости и временного трудоустройства молодежи в летний период" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники - представители Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Белорусского республиканского союза молодежи. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

"Зубр-фест" состоится 25-26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща". Фестиваль начнется 25 сентября в Международном научном центре, где пройдет крупная международная научно-практическая конференция "Зубр 2026: от возрождения вида к бренду территории". Затем возле археологического музея под открытым небом состоится семейное спортивное мероприятие. Вечером 25 сентября гостей ждет концерт "Дыхание Беловежской пущи". Завершит вечер лазерное шоу. Площадка фестиваля включает фуд-корты, VIP-зону, фан-зону и танцпол. Детский праздник "Зубрята" запланирован на 26 сентября - в поместье Деда Мороза развернется большая интерактивная зона с квестом, мастер-классами, аттракционами, автограф-сессиями блогеров. Особое внимание уделят маленьким гостям из детских домов и неблагополучных семей. Вечером того же дня на основной площадке состоится концерт "Музыкальный заповедник". Финалом фестиваля станет уникальное зрелище - 3D-проекция с историей Беловежской пущи, которая будет транслироваться на огромную фигуру зубра.

V Фестиваль искусств белорусов мира пройдет по 27 сентября и соберет в Минске 250 представителей из 13 стран. Программа фестиваля включает концерты с фольклорными и эстрадными номерами, выставки изобразительного и фототворчества, экскурсии в знаковые места Беларуси. Свое мастерство в различных творческих направлениях продемонстрируют коллективы художественной самодеятельности, сольные исполнители, художники, фотохудожники, мастера декоративно-прикладного творчества, поэты и литераторы из числа представителей общественных объединений белорусов зарубежья.

ЗАВТРА

Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета Европы и ЕС с 2001 года при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к важности изучения языка, а также улучшить представление обо всех языках, культивируемых в Европе.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году.

70 лет назад родилась Хэмилтон Линда Кэрролл, американская актриса, известная по роли Сары Коннор в фильмах "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день", а также по роли Эми Франклин в фильме "Кинг-Конг жив".

50 лет назад родился Абдразаков Ильдар Амирович, оперный певец (бас), народный артист Российской Федерации (2025), Один из самых востребованных оперных певцов современности. В его репертуар вошли такие партии, как Борис Годунов ("Борис Годунов", М. Мусоргский, Филипп II ("Дон Карлос", Дж. Верди), Дон Жуан ("Дон Жуан", В.А. Моцарт), Ассур ("Семирамида", Дж. Россини).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел.: (017) 311-33-60, e-mail: reklama@belta.by.
БЕЛТА.-0-
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Фото из архива СК установил обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник ГАИ 
Фото из архива КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии
Фото из архива В Беларуси за сутки приостановлены операции по 92 счетам мошенников 
Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет сегодня в БЕЛТА
Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество
Какой будет погода в Беларуси сегодня, рассказали синоптики 
  • Главная
  • Главные новости за 24 сентября
    • Главное
    Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе
    Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    Где стены говорят, а камни помнят. К 55-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 
    Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество
    Топ-новости
    Главные новости за 24 сентября
    Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
    Рыженков и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и безвиз
    В Беларуси на шесть месяцев вводится лицензирование импорта яблок
    Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет сегодня в БЕЛТА
    КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии
    Собственная АЭС и обновленные сети. Как изменилась белорусская энергетика за 25 лет
    От Италии до Приморья. В Минске открылся V Фестиваль искусств белорусов мира
    Дапкюнас: Литва превращает Европу в территорию запретов, списков и идеологического надзора
    Нацбанк принял решение сохранить на октябрь прежние значения расчетных величин стандартного риска
    Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 
    Проект "Модуль" объединил молодых партийцев Беларуси и зарубежных стран
    Заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ состоялось в Санкт-Петербурге
    Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан. Что упростится?
    "Труд аниматора по-настоящему ювелирен". Режиссер Елена Турова о белорусской мультипликации
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.