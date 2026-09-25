Главные новости за 24 сентября

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СЕГОДНЯ





Пресс-конференция на тему "Итоги занятости и временного трудоустройства молодежи в летний период" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники - представители Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Белорусского республиканского союза молодежи. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.





"Зубр-фест" состоится 25-26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща". Фестиваль начнется 25 сентября в Международном научном центре, где пройдет крупная международная научно-практическая конференция "Зубр 2026: от возрождения вида к бренду территории". Затем возле археологического музея под открытым небом состоится семейное спортивное мероприятие. Вечером 25 сентября гостей ждет концерт "Дыхание Беловежской пущи". Завершит вечер лазерное шоу. Площадка фестиваля включает фуд-корты, VIP-зону, фан-зону и танцпол. Детский праздник "Зубрята" запланирован на 26 сентября - в поместье Деда Мороза развернется большая интерактивная зона с квестом, мастер-классами, аттракционами, автограф-сессиями блогеров. Особое внимание уделят маленьким гостям из детских домов и неблагополучных семей. Вечером того же дня на основной площадке состоится концерт "Музыкальный заповедник". Финалом фестиваля станет уникальное зрелище - 3D-проекция с историей Беловежской пущи, которая будет транслироваться на огромную фигуру зубра.





V Фестиваль искусств белорусов мира пройдет по 27 сентября и соберет в Минске 250 представителей из 13 стран. Программа фестиваля включает концерты с фольклорными и эстрадными номерами, выставки изобразительного и фототворчества, экскурсии в знаковые места Беларуси. Свое мастерство в различных творческих направлениях продемонстрируют коллективы художественной самодеятельности, сольные исполнители, художники, фотохудожники, мастера декоративно-прикладного творчества, поэты и литераторы из числа представителей общественных объединений белорусов зарубежья.





ЗАВТРА





Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета Европы и ЕС с 2001 года при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к важности изучения языка, а также улучшить представление обо всех языках, культивируемых в Европе.





Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году.





70 лет назад родилась Хэмилтон Линда Кэрролл, американская актриса, известная по роли Сары Коннор в фильмах "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день", а также по роли Эми Франклин в фильме "Кинг-Конг жив".





50 лет назад родился Абдразаков Ильдар Амирович, оперный певец (бас), народный артист Российской Федерации (2025), Один из самых востребованных оперных певцов современности. В его репертуар вошли такие партии, как Борис Годунов ("Борис Годунов", М. Мусоргский, Филипп II ("Дон Карлос", Дж. Верди), Дон Жуан ("Дон Жуан", В.А. Моцарт), Ассур ("Семирамида", Дж. Россини).





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