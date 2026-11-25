Лукашенко озвучил планируемую повестку предстоящего в декабре заседания ВНС.
"Останавливаться нельзя". Лукашенко ориентирует МТРК "Мир" на развитие и ставит в пример.
Кубраков на открытии учений: от умения оперативно и точно отвечать на угрозы зависят безопасность и порядок на улицах.
Совет Республики одобрил законопроект о бюджете ФСЗН на 2027 год и ратификацию ряда международных документов.
Беларусь обладает серьезным потенциалом в цифровой трансформации - Фонд цифровых инициатив ЕАБР.
Товарооборот продовольствия между Беларусью и Оманом вырос за 9 месяцев в 1,6 раза.
Минсвязи: ИИ позволяет принимать эффективные решения, но контроль должен оставаться за человеком.
БЖД с 13 декабря вводит новый график движения поездов.
Автоматизированная метеорологическая система введена в эксплуатацию в аэропорту Гомеля.
Минск примет чемпионат мира по танцевальному спорту. Что нужно знать?
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему "Безопасность дорожного движения в зимний период: подготовка дорожной инфраструктуры и транспортных средств к эксплуатации" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг "Здоровье нации: система профилактики и своевременной диагностики ВИЧ-инфекции". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении в Республике Беларусь Чемпионата Мира по танцевальному спорту". Начало в 12.30.
ЗАВТРА
Всемирный день информации. Проводится с 1994 года по инициативе участников Всемирного информациологического парламента и Международной академии информатизации (МАИ). Информация всегда играла в жизни человечества важную роль. Однако с середины XX века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла.
Всемирный день устойчивого транспорта.
Международный день сапожника
100 лет назад родилась Назарова Маргарита Петровна, российская цирковая артистка и киноактриса, дрессировщица тигров, народная артистка РСФСР. Умерла в 2005 году.
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