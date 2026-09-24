Главные новости за 23 сентября 

Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области Котковец.
Стратегия экспорта и инвестиции. Развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве.
Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки.
Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН.
Актуальные вопросы международной и внутренней повестки. Третью часть масштабного социсследования презентовали в Минске.
Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в ВВС и войсках ПВО.
Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества.
Беларусь выступила за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме.
Более тысячи участников собрал первый союзный слет "Мы - за активное долголетие" в Витебске.
Ведущие ортопеды Беларуси и Швейцарии провели в Минске уникальную операцию.
Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей.
Мемориалу "Курган Славы" присвоен статус памятника международного значения.
Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году.
ТВ без кабеля и оптоволокна: в Беларуси готовят к запуску платформу tuta TV.
Белорусские ученые вывели новый гибрид кукурузы.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Лето для каждого: итоги оздоровительной кампании для детей и подростков". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "Бешенство: 100% смертельно, но 100% предотвратимо", приуроченная ко Всемирному дню борьбы против бешенства. Начало в 11.00.
Единый день безопасности пройдет в Беларуси. Органы власти вместе с МЧС, МВД, Минздравом и Белорусским Красным Крестом организуют обучающие площадки в местах массового пребывания людей. Главная цель - обучить граждан четкому алгоритму действий: как не растеряться при пожаре, оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию и правильно оказать первую помощь. Кроме того, по всей стране запланированы учебные эвакуации.
XX Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов пройдет с 24 по 27 сентября в Гомеле и соберет около 800 участников. Спортивная программа включает состязания по девяти дисциплинам: волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба, бильярд и дартс. За лидерство в каждой из них вступят в борьбу сборные команды отраслевых профсоюзов со всей страны, в которые вошли представители трудовых коллективов. Начнется спартакиада с масштабного велопробега "В единстве сила!", старт которому будет дан у Ледового дворца. Колонна велосипедистов проследует по центральным улицам города через знаковые места областного центра до площади Восстания. На финишной точке дистанции участники и гости праздника возложат цветы к памятному знаку жертвам геноцида белорусского народа. Церемония открытия спартакиады состоится на стадионе "Луч", который на ближайшие четыре дня станет главной ареной спортивных баталий.
ЗАВТРА
Всемирный день фармацевта.
120 лет назад родился Шостакович Дмитрий Дмитриевич, российский композитор, народный артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1966), доктор искусствоведения (1965), профессор (1939). Почетный член многих иностранных академий. Предки композитора выходцы из Беларуси. Автор 15 симфоний и 15 квартетов, 6 концертов, опер, балетов, ораторий и др. Шостакович неоднократно присутствовал на премьерах своих произведений в Минске. Его памяти посвящены произведения белорусских композиторов Д.Смольского и В.Войтика. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 1950, 1952, 1968), Ленинской премии (1958), Государственной премии России (1974). Умер в 1975 году.
80 лет назад родился Клецков Михаил Никифорович, белорусский художник. В 1975 г. окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор монументальных панно "Весна", "Труд", "Праздник", декоративно-скульптурных произведений "Мать Полесья", "Моя Беларусь", "Полесские мотивы", "Франциск Скорина", декоративной пластики "Память народная", "Сельские этюды" и др.
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