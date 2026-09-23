Главные новости за 22 сентября 

Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко.
Заседание ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне - Турчин.
Делегация Беларуси участвует в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине.
Беларусь входит в число лидеров в ЕАЭС по росту зарплаты - данные ЕЭК.
Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства.
Около 260 наименований продукции борются за Государственный знак качества Беларуси - Госстандарт.
Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы.
В Беларуси разрабатывается высокоманевренный автомобиль для спасателей.
Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь".
Около 200 участников объединил в Минске велопробег в День без автомобиля.
Арбуз с белорусским характером. Как фермер выращивает южную ягоду в Минской области.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему "Подведение итогов летнего отдыха и оздоровления детей и подростков" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники пресс-конференции - представители Министерства образования Беларуси, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок". Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "Компетенции экспортера: какие навыки необходимы для эффективной работы". Начало в 10.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Тепло и безопасность: подготовка объектов к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону". Начало в 11.00.
ЗАВТРА
Всемирный день моря.
Международный день караванщика.
70 лет назад родился Абламейко Сергей Владимирович, белорусский ученый в области информатики и кибернетики, академик НАН Беларуси (2009), доктор технических наук (1990), профессор (1992). В 1978 году окончил БГУ. В 2008-2017 годах - ректор БГУ. Опубликовал более 650 научных работ, в том числе 25 книг, 40 сбоpников тpудов под его pедакцией. Разработал теорию, методы и алгоритмы обработки и распознавания графических изображений, принципы построения и методологию создания автоматизированных систем обработки изображений. Лауреат Государственной премии Беларуси.
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