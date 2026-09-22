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21.09.26 21:57 Макрон просит ЕК смягчить требования к качеству топлива, чтобы снизить цены В мире
21.09.26 21:54 Как записаться на профессиональный медосмотр или водительскую комиссию? Рассказали в Мингорисполкоме Регионы
21.09.26 21:46 "Шахтер" и "Металлург" продлили победные серии в хоккейной экстралиге Спорт
21.09.26 21:25 В Беларусь прибыла военная делегация из Вьетнама Общество
21.09.26 21:16 Сильнейших всадников соберет чемпионат Беларуси по преодолению препятствий в Ратомке Спорт
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21.09.26 20:51 "Красота - это не только внешность, но и чистота души". Как белоруска готовится к престижному конкурсу Miss Global Общество
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Главные новости за 21 сентября

Опубликовано:

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Общество
22 сентября 2026, 07:00

Главные новости за 21 сентября

ВЧЕРА
 
Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского.
Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана.
Турчин: видим очевидные резервы в строительной отрасли, которые надо реализовать.
Работа на склад недопустима. Ситуацию в промышленности рассмотрели в правительстве.
 
Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Киев подрывает защиту собственных граждан. МИД о денонсации Украиной договора о радиационной безопасности.
Белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов открылось в Китае.
 
Рост экономики Беларуси может превысить прогноз ЕАБР.
Порядок обработки и приема налоговыми инспекциями электронных документов изменится в Беларуси с 1 октября.

В Брестской области приступили к уборке кукурузы на зерно.
Юный изобретатель из Дубровно создал робота-сумоиста и представил его в Пекине.
 
"Красота - это не только внешность, но и чистота души". Как белоруска готовится к престижному конкурсу Miss Global.
Когда включат отопление в Минске.
 
Сентябрь выполнит норму по дождям за неделю: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.
СЕГОДНЯ
 
Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездной пресс-тур на тему "Движение за совершенствование качества белорусских товаров на примере предприятий Могилевской области, продукция которых удостоена Государственного знака качества". (Место проведения: предприятия Могилевской области). Начало в 09.00.
 
В Минске по 22 сентября проходит Неделя мобильности. В рамках Недели мобильности пройдет ежегодная акция "День без автомобиля". Акция призывает людей отказаться от автомобилей и сделать выбор в пользу более экологичных средств передвижения.
 
Выставочный проект "Фарфор и цветы" будет работать до 1 ноября в Национальном историческом музее. Выставка представит изделия Минского фарфорового завода с 1951 по 2009 год. Можно будет увидеть чайные и кофейные сервизы, вазы, декоративные тарелки и др.
 
ЗАВТРА
 
Международный день жестовых языков. Введен резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года. Отмечается ежегодно с 2018 года с целью повышения информированности о важности жестового языка для полной реализации прав глухих людей.
 
180 лет назад родился Игнатьев Григорий Григорьевич, русский военный связист, первый изобретатель системы одновременного телеграфирования и телефонирования по одному и тому же проводу. Умер в 1914 году.
 
165 лет назад родился Бош Роберт, немецкий инженер и промышленник, изобретатель свечи зажигания, основатель известной фирмы Bosch. Умер в 1942 году.
 
60 лет назад родился Красный Сергей Анатольевич, белорусский ученый в области урологии и онкологии, академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения Беларуси. В 1989 году окончил Минский медицинский институт. Является автором 780 печатных работ, из них 10 монографий и 10 других книжных изданий, 36 изобретений, 47 инструкций по применению разработанных методов оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Научно обосновал, разработал и внедрил реконструктивно-восстановительные операции по формированию искусственного мочевого пузыря из кишечника после радикальной цистэктомии, нервосберегающие методики операций при опухолях мочевого пузыря, простаты и яичка, что значительно повысило качество жизни онкологических пациентов и позволило достичь мирового уровня результатов в лечении злокачественных новообразований мочеполовых органов.
 
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