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Главные новости за 20 октября

Опубликовано:

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Общество
21 октября 2026, 07:00

Главные новости за 20 октября

ВЧЕРА
 
Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью.
Лукашенко одобрил проект поправок в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.
 
Рогожник освобожден от должности председателя Витебского облисполкома, исполняющим обязанности назначен Левкович.
 
Какие документы согласовали премьеры стран ШОС по итогам заседания в Душанбе.
 
Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте.
 
Туризм, культура, бизнес: на белорусско-китайском форуме в Бресте подписан ряд соглашений.
 
Какие трудовые гарантии предусмотрены для отцов в Беларуси, напомнили в Минтруда.
 
Музеи семи стран СНГ объединились в Минске: какие проекты готовят Беларусь и партнеры.
 
Как Беларусь продвигает турпродукт через тревел-платформы Китая?
 
 
Жемчужины Беларуси. Династии многодетных семей со всей страны поделились историей своего рода и традициями.
 
Лебедева выиграла общий зачет Кубка мира по прыжкам на батуте.
СЕГОДНЯ
 
Пресс-конференция, посвященная Дню автомобилиста и дорожника, состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. О направлениях развития дорожной отрасли страны, строительстве и ремонте дорог расскажут участники пресс-конференции - представители Министерства транспорта и коммуникаций, Минского городского и Минского областного облисполкомов. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
 
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет видеомост Москва-Минск "К 80-летию завершения Нюрнбергского процесса". Начало в 11.00.
 
В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг на тему "Электронное правительство и доступность цифровых услуг: удобство для граждан, разрыв цифрового неравенства, защита данных". Начало в 11.00.
 
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Достойный труд и социальные гарантии: роль профсоюзов в защите прав работников в современных условиях". Начало в 15.00.
 
VIII Республиканский форум лидеров Белорусской республиканской пионерской организации "Шефская вертикаль" пройдет с 21 по 23 октября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Масштабный форум объединит около 200 участников из всех областей Беларуси и города Мнска, а также 10 вожатых из России - представителей Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Первый день начнется с тренингов, направленных на развитие лидерских качеств, и торжественного открытия.
 
Заслуженный коллектив Беларуси Государственная академическая хоровая капелла им. Г.Ширмы представит премьерную программу "Новое пространство" в Большом зале Белорусской государственной филармонии. Можно будет больше узнать о творческих поисках композиторов России, Беларуси и зарубежья, программа исследует трансформацию хорового жанра в новом тысячелетии. Академическая традиция встретится с авангардными техниками, минимализмом и элементами неофольклора.
 
ЗАВТРА
 
215 лет назад родился Лист Ференц, венгро-немецкий композитор, пианист-виртуоз, педагог, дирижер, публицист. Один из основателей и первый президент Королевской венгерской академии музыки в Будапеште (ныне - Музыкальная академия им. Ф.Листа). Умер в 1886 году.
 
105 лет назад родилась Стасевич Лилия Ефремовна, белорусская актриса, диктор радио, заслуженная артистка Беларуси (1965). Преподавала в Белорусском театрально-художественном институте (ныне - Белорусская государственная академия искусств). Вела общественно-политические, литературно-драматические, музыкальные и другие передачи, праздничные репортажи. Умерла в 1999 году.
 
100 лет назад родился Мишулин Спартак Васильевич, российский артист театра и кино, народный артист России. Играл на сцене Московского академического театра сатиры. Снимался в фильмах "Белое солнце пустыни", "Достояние республики", "Бедная Саша". Лауреат Государственной премии России (1997). Умер в 2005 году.
 
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