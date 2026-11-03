Главные новости за 2 ноября

Построить в срок Нежинский ГОК. Лукашенко собрал совещание по важному для страны проекту.
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов.
Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум - ЕАБР.
III Молодежный военно-патриотический форум пройдет в 2027 году в Бресте.
Республиканская акция "Единство поколений: маршрут памяти" в формате автопоезда стартовала в Минске.
Фестиваль-конкурс "Творчество без границ" собрал молодых талантов из Беларуси и зарубежья.
Уникальная операция при гипертрофии миокарда выполнена в РНПЦ "Кардиология".
ИИ и видеофиксация. На платных дорогах в Беларуси расширили систему контроля оплаты проезда.
Белорусы завоевали восемь наград в блице на молодежном ЧМ по шашкам-64 в Турции.
От дождя к мокрому снегу: ноябрь готовит Беларуси резкую смену погоды.
СЕГОДНЯ
IV Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября. В ней примут участие представители около 50 стран.
Министерство образования Беларуси запускает масштабный профориентационный проект для учащихся 10-11-х классов "Университетские каникулы". Проект станет системным инструментом профориентации и будет проводиться на постоянной основе во время осенних, зимних и весенних каникул. В зависимости от вуза проект может быть реализован в форматах "Студент на день", "Студент на неделю" или "PROF-каникулы". Главная цель инициативы - помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей специальности. Школьники смогут не просто ознакомиться с образовательными программами, но и полностью погрузиться в атмосферу студенчества: пообщаться с кураторами, активистами студенческого самоуправления и научных обществ, а также встретиться с представителями компаний - заказчиков кадров.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Женщины в спорте: опыт побед и государственная поддержка". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Господдержка и международный старт: путь юных талантов". Начало в 16.00.
ЗАВТРА
120 лет назад родилась Николаева Александра Васильевна, белорусская артистка балета, педагог, народная артистка Беларуси. В 1929 году окончила Ленинградское хореографическое училище. Работала в музыкальных театрах Ленинграда. В 1934-1960 годах ведущая балерина Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1949-1961 годах одновременно художественный руководитель, в 1961-1979 годах педагог Белорусского хореографического училища. Среди партий: Надейка ("Князь-озеро" В.Золотарева), Китри ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и др. Исполнительница многих танцев в оперных спектаклях. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умерла в 1997 году.
70 лет назад родился Тальков Игорь Владимирович, российский музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор и киноактер. Умер в 1991 году.
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