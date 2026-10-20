Главные новости за 19 октября

ВЧЕРА
Лукашенко утвердил масштабные преобразования в Национальной академии наук.
Турчин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В ходе визита он встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
Минэкономики отмечает рост количества производственных инвестпроектов в регионах.
Нацбанк утвердил основные направления денежно-кредитной политики на 2027 год.
Минсельхозпрод установил максимальные отпускные цены на огурцы и томаты.
Почти 700 тыс. тонн картофеля накопано в Беларуси.
В Беларуси в январе-сентябре построили 27,9 тыс. новых квартир.
В Беларуси расширяется сеть зарядных станций для электромобилей.
Весом не более 25 кг. В ГТК напомнили о правилах беспошлинного ввоза новых колес для авто.
Свыше 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с января - ГПК.
Беларусь посетят блогеры-миллионники из Индии.
Белорусская падел федерация стала членом международной федерации.
Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира-U23 по борьбе.
Заморозков пока не будет? Синоптики рассказали, почему конец октября удивит теплом.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "Проведение заключительного этапа республиканского соревнования по стрельбе пулевой "Меткий стрелок". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Противодействие коррупции как фактор национальной безопасности: системные меры, контроль и ответственность". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "Качество и сроки строительства жилья и инженерно-транспортной инфраструктуры: стандарты, контроль, ответственность". Начало в 15.00.
Более 4 тыс. первокурсников станут частью культурно-просветительского мероприятия "Виват, студент БГУ!" во Дворце спорта. В нынешнем году торжество приурочено к 105-летию со дня основания университета. В праздничный вечер свои поздравления с получением статуса студента БГУ молодым людям направит ректор Андрей Король. Гостей праздника ожидает торжественный парад деканов с внесением штандартов факультетов университета и лазерное шоу. Важным моментом станет произнесение студенческой клятвы первокурсниками. В ходе развлекательной программы разыграют призы от БРСМ и первичной профсоюзной организации студентов БГУ. В заключение всех ждет яркая дискотека. Выступят белорусская кавер-группа "Мята" и танцевальная команда БГУ No frames.
ЗАВТРА
В Республике Беларусь - День отца.
155 лет назад родился Леонардов Дмитрий Сергеевич, белорусский историк и педагог. Окончил Киевскую духовную академию. Работал преподавателем в Полоцком духовном училище, Витебском учительском институте. Автор работы "Полоцкий князь Всеслав и его время", в которой осветил политику Всеслава Брячиславича, направленную на расширение Полоцкой земли и обеспечение ее экономической и политической самостоятельности. Умер в 1915 году.
150 лет назад родился Скандраков Сергей Вячеславович, белорусский ученый, журналист. Учился в Слуцкой и Минской гимназиях, окончил Московский сельскохозяйственный институт. Один из основателей книжного товарищества "Минчанин". Автор научно-популярных очерков по агрономии, статей по краеведению. Умер в 1953 году.
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Общество
20 октября 2026, 07:00
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