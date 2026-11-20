По законам справедливости. Главное из совещания Лукашенко с представителями белорусской Фемиды.
Перемещение транспорта из ЕС по территории Беларуси: перецепка для дипгрузов не требуется.
От торговли до гуманитарных проектов. Что обсудил Рачков с парламентскими делегациями стран АСЕАН.
Перцов: Беларусь создала бренд продуктов питания, востребованных в стране и за рубежом.
Рост производства и экспорта. О результатах в АПК Беларуси за 30 лет рассказала глава Белстата.
Сила, скорость, выносливость. Сморгонские пограничники сдают нормативы во время проверки боеготовности.
Товарооборот Беларуси и России за 30 лет вырос в 8 раз.
В Беларуси за 10 месяцев построено 30,6 тыс. новых квартир.
Более 100 тыс. белорусов копят на "вторую пенсию".
Звезды василькового цвета. В Беларуси стартовал отбор на конкурс исполнителей "Витебск".
Оплату проезда банковскими картами запустили в наземном транспорте Минска в тестовом режиме.
Гид по кибербезопасности. Разбираем с МВД основные схемы мошенников и учимся их распознавать.
Дирижер из Беларуси победил в Международном конкурсе имени В.В. Ровдо.
Снег и гололедица: ноябрь готовит генеральную репетицию зимы.
СЕГОДНЯ
32-й Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка PRODEXPO-2026 проходит по 20 ноября в Минском международном выставочном центре. Продукцию продемонстрируют более 160 представителей из 7 стран. Свои товары покажут почти 76 отечественных производителей. Важной составляющей выставки станет деловая программа.
Белорусская неделя предпринимательства проходит в Беларуси по 20 ноября. Пул из более чем 200 мероприятий охватит все регионы страны и объединят представителей органов власти, бизнеса, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, образовательных учреждений и инициативных граждан.
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси по 22 ноября проходит выставка индийской хризантемы "Цветок Солнца". В экспозиции представят более 80 сортов. Посетители увидят соцветия самых разных форм - от шаров до изящных пауковидных. Цветочную экспозицию дополнит выставка работ в технике сумиэ - монохромной живописи черной тушью.
ЗАВТРА
Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.
Всемирный день приветствий.
105 лет назад родился Севернев Михаил Максимович, белорусский ученый в области механизации сельского хозяйства, академик НАН Беларуси, академик ВАСХНИЛ, Российской академии сельскохозяйственных наук, Академии аграрных наук Беларуси, доктор технических наук, профессор. В 1951 году окончил БПИ. Работал в Институте механизации и электрификации сельского хозяйства АН Беларуси, Центральном НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства Нечерноземной зоны СССР. В 1972-1976 годах был заместителем председателя СМ БССР, с 1992 года - вице-президент Академии аграрных наук Беларуси. Автор научных работ по проблемам эксплуатации сельскохозяйственной техники. Разработал научные основы надежности и долговечности сельскохозяйственных машин, методы использования традиционных и нетрадиционных энергоносителей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1978). Умер в 2012 году.
80 лет назад родился Каган Олег Моисеевич, российский скрипач, заслуженный артист РСФСР (1986). Умер в 1990 году.
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