Главные новости за 19-20 сентября

Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента.
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Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли.
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Продажи белорусских пеллет за январь-август выросли почти на четверть.
Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн.
Новые правила передвижения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта начали действовать в Беларуси.
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Белорусские самбисты завоевали 12 медалей Кубка мира в Душанбе.
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Главные атрибуты - зонты и теплые вещи. Когда в Беларусь придет настоящая осень.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "О проведении XXIX Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2026". Начало в 14.00.
Национальный художественный музей представит финисаж картины Марка Шагала "Прогулка", который завершится арт-перформансом "Платье для Беллы".
Проходит восьмой конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы". Принять участие в состязании могут авторы в возрасте от 16 до 35 лет, являющиеся гражданами России или Беларуси. От каждого участника принимается только одно, ранее нигде не опубликованное и не участвовавшее в других конкурсах произведение малой литературной формы - рассказ, новелла, очерк или эссе. Прием заявок и работ продлится по 31 октября. Награждение победителей состоится в 2027 году. Ими станут 10 литераторов (по пять от каждой страны). Авторы победивших работ получат дипломы, их произведения будут опубликованы в литературном альманахе "Мост дружбы".
ЗАВТРА
Всемирный день без автомобиля.
Всемирный день защиты слонов - самых крупных животных из современных млекопитающих. Установлен в 1996 году по инициативе международных экологических организаций.
125 лет назад родился Пансевич-Коляда Василий Иванович, белорусский ученый-химик, доктор химических наук (1966), профессор (1967), заслуженный деятель науки Беларуси (1968). В 1935 году окончил БГУ. Автор научных работ по исследованию строения и реакционной способности эпоксидных соединений. Разработал методы синтеза соединений спирановой структуры. Умер в 1989 году.
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