Главные новости за 18 сентября

Жесткая критика, но не только. Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область.
Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении.
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Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября.
"Живая учебная лаборатория". Как в БГТУ готовят специалистов для лесной отрасли.
СЕГОДНЯ
19-20 сентября
В Дзержинске состоятся областные "Дажынкі". Начнется программа фестиваля-ярмарки в 11.00. Гости праздника под звуки местного радио "Дажынкі FM" смогут посетить тематические площадки, интерактивные зоны и город мастеров, которые разместятся в парке отдыха, на Центральной площади, ул.К.Маркса и у Дзержинского районного центра культуры и досуга. У центра также с 11.00 начнется выступление творческих коллективов Минской области. С 12.00 до 13.30 любителей активного образа жизни ждут на товарищеский матч между командами ветеранов Минской области и сборной ветеранов спорта Республики Беларусь, который пройдет на городском стадионе. Церемонии награждения победителей жатвы и лучших сельхозпредприятий области начнутся в 14.00 (вручение наград за вторые и третьи места). В 16.00 на главной площади города пройдет основное торжество, на котором отметят победителей жатвы 2026 года. В подарок им и гостям праздника - концерт профессиональных артистов и любительских коллективов Минской области (18.30 - 19.30), звездной российской группы "На-На" (19.30 - 21.30).В 21.30 небо над городом украсит праздничный салют, а завершится фестиваль яркой дискотекой.
Республиканская универсиада и спартакиада колледжей 2026/2027 учебного года стартуют в Минске.
Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" пройдет в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Спектакли покажут на девяти языках, переводы будут выводиться субтитрами. Показы пройдут на 6 площадках города: в большом и малом залах БАТД, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Запланированы также мастер-классы, выставка и многое другое.
Книжная выставка "Озера - зеркала планеты", приуроченная ко Всемирному дню озер, будет работать до 20 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. Она познакомит с озерными экосистемами нашей планеты, их состоянием и использованием, а также с политикой государств и международных организаций, направленной на их защиту и сохранение.
Выставочный проект "Codices librorum. Книжные коды" будет работать до 30 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке можно увидеть более 250 экспонатов, разделенных тематически: редкие документы и фотографии, рассказывающие о ключевых моментах в истории создания Национальной библиотеки Беларуси, арт-книги, а также предметы искусства и редкие издания, демонстрирующие эволюцию книжного мастерства.
ЗАВТРА
20 сентября
В Республике Беларусь - День таможенника.
В Республике Беларусь - День работников леса.
Всемирный день чистоты.
Всемирный день риса.
21 сентября
В Республике Беларусь - День мира.
110 лет назад родился Гердт Зиновий Ефимович, российский артист театра и кино, народный артист СССР. В 1945-1982 годах работал в театре кукол им.С.Образцова, потом - в театре им.М.Ермоловой. Снимался в фильмах: "Золотой теленок", "Ключ без права передачи", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" и др. Умер в 1996 году.
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