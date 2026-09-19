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10:48 Постановку Центрального театра марионеток Цюаньчжоу представят в Молодежном театре в Минске Культура
10:29 Для чего создавался Евросоюз? Спицын раскрыл настоящие причины Общество
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09:23 Сезон охоты на гусей открылся в Беларуси Общество
09:01 Теплый день без дождей ожидается сегодня в Беларуси Общество
09:00 Главные новости за 18 сентября Общество
01:03 Трамп заявил, что США и Дания достигли соглашения по Гренландии В мире
00:54 Внимание и точный расчет: второй этап турнира по настольному теннису "Кубок Надежд" проходит в Могилеве  Спорт
00:47 ЕС пока не может закупить ракеты для систем ПВО Patriot для Киева, так как не получил контракты В мире
00:24 СМИ: США предупредили союзников о задержках поставок ракет В мире
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18.09.26
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18.09.26 23:54 В Витебском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир Происшествия
18.09.26 23:25 "Манифест народного, государственного единства". Кривошеев о выступлении Президента на молодежном форуме Общество
18.09.26 23:17 "Все понимали важность этой игры" - Брылин после победы над "Сибирью" Спорт
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18.09.26 23:01 Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя В мире
18.09.26 22:35 Тяжелые случаи респираторных вирусных инфекций регистрируются в Беларуси Общество
18.09.26 22:21 Ежедневно со столичных улиц вывозят 80 тонн мусора Регионы
18.09.26 22:14 Хоккеисты "Шахтера" во второй раз за три дня разгромили "Локомотив" Спорт
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Главные новости за 18 сентября

Опубликовано:

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Общество
19 сентября 2026, 09:00

Главные новости за 18 сентября

ВЧЕРА

Жесткая критика, но не только. Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область.
Ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем правительства - Совмин.

Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении.
Стажировки, конкурсы и хакатоны. В ПВТ планируют реализовать совместные проекты с Оманом.

Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков.

VIDEOBEL.BY - два года в эфире: блогеры, новые форматы и планы по выходу на зарубежную аудиторию.
Прорыв в белорусской оториноларингологии: впервые выполнена уникальная операция при синдроме Минора.
Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября.

"Живая учебная лаборатория". Как в БГТУ готовят специалистов для лесной отрасли.
СЕГОДНЯ

19-20 сентября

В Дзержинске состоятся областные "Дажынкі". Начнется программа фестиваля-ярмарки в 11.00. Гости праздника под звуки местного радио "Дажынкі FM" смогут посетить тематические площадки, интерактивные зоны и город мастеров, которые разместятся в парке отдыха, на Центральной площади, ул.К.Маркса и у Дзержинского районного центра культуры и досуга. У центра также с 11.00 начнется выступление творческих коллективов Минской области. С 12.00 до 13.30 любителей активного образа жизни ждут на товарищеский матч между командами ветеранов Минской области и сборной ветеранов спорта Республики Беларусь, который пройдет на городском стадионе. Церемонии награждения победителей жатвы и лучших сельхозпредприятий области начнутся в 14.00 (вручение наград за вторые и третьи места). В 16.00 на главной площади города пройдет основное торжество, на котором отметят победителей жатвы 2026 года. В подарок им и гостям праздника - концерт профессиональных артистов и любительских коллективов Минской области (18.30 - 19.30), звездной российской группы "На-На" (19.30 - 21.30).В 21.30 небо над городом украсит праздничный салют, а завершится фестиваль яркой дискотекой.

Республиканская универсиада и спартакиада колледжей 2026/2027 учебного года стартуют в Минске.

Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" пройдет в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Спектакли покажут на девяти языках, переводы будут выводиться субтитрами. Показы пройдут на 6 площадках города: в большом и малом залах БАТД, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Запланированы также мастер-классы, выставка и многое другое.

Книжная выставка "Озера - зеркала планеты", приуроченная ко Всемирному дню озер, будет работать до 20 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. Она познакомит с озерными экосистемами нашей планеты, их состоянием и использованием, а также с политикой государств и международных организаций, направленной на их защиту и сохранение.

Выставочный проект "Codices librorum. Книжные коды" будет работать до 30 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке можно увидеть более 250 экспонатов, разделенных тематически: редкие документы и фотографии, рассказывающие о ключевых моментах в истории создания Национальной библиотеки Беларуси, арт-книги, а также предметы искусства и редкие издания, демонстрирующие эволюцию книжного мастерства.

ЗАВТРА

20 сентября

В Республике Беларусь - День таможенника.

В Республике Беларусь - День работников леса.

Всемирный день чистоты.

Всемирный день риса.

21 сентября

В Республике Беларусь - День мира.

110 лет назад родился Гердт Зиновий Ефимович, российский артист театра и кино, народный артист СССР. В 1945-1982 годах работал в театре кукол им.С.Образцова, потом - в театре им.М.Ермоловой. Снимался в фильмах: "Золотой теленок", "Ключ без права передачи", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" и др. Умер в 1996 году.

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