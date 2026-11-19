ВЧЕРА
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг.
Беларусь может стать надежным партнером Алжира в различных отраслях - Каранкевич.
Беларусь и ОАЭ намерены расширить сотрудничество в сфере безопасности и подготовки кадров.
"Основу заложил еще Ганди". Беларусь намерена активнее развивать межрегиональное взаимодействие с Индией.
Вольфович: мир превратился в полигон глобального противостояния.
Сергеенко ориентировал активнее использовать потенциал депутатов в районах.
Устойчивый рынок и производственные цепочки. Какие результаты достигнуты в евразийской интеграции за 15 лет.
Отдых в один клик. В Беларуси запускают создание цифрового реестра агроэкоусадеб.
Туристические информационные центры Беларуси переходят на новый формат работы. Что изменится?
Мобильное приложение для регистрации в очереди на границе запустили в Беларуси.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Белорусское телевидение в эпоху цифровых медиа: новые форматы, технологии и доверие аудитории", приуроченная ко Всемирному дню телевидения. Начало в 11.00.
XXV Международная научно-техническая конференция "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" пройдет в Минске в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси.
32-й Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка PRODEXPO-2026 проходит по 20 ноября в Минском международном выставочном центре. Продукцию продемонстрируют более 160 представителей из 7 стран. Свои товары покажут почти 76 отечественных производителей. Важной составляющей выставки станет деловая программа.
Белорусская неделя предпринимательства проходит в Беларуси по 20 ноября. Пул из более чем 200 мероприятий охватит все регионы страны и объединят представителей органов власти, бизнеса, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, образовательных учреждений и инициативных граждан.
ЗАВТРА
Всемирный день ребенка. Отмечается ежегодно по призыву ООН в ознаменование принятия 20 ноября 1959 года XIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН Декларации прав ребенка и Конвенции по правам ребенка (принята 44-й сессией ГА ООН 20 ноября 1989 года).
День индустриализации Африки. В рамках второго Десятилетия промышленного развития Африки (1991-2000 годы) Генеральная Ассамблея провозгласила 20 ноября Днем индустриализации Африки (резолюция 44/237 от 22 декабря 1989 года). Целью проведения Дня является заручиться поддержкой международного сообщества в деле индустриализации Африки.
День педиатра.
80 лет назад родился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев). 27 января 2009 года Поместным собором Русской православной церкви избран Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года состоялась его интронизация.
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БЕЛТА.-0-
Общество
19 ноября 2026, 07:00
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