Главные новости за 17 сентября

День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября.
Кочанова: Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения, общая задача - достичь товарооборота в $500 млн.
Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.
Начальником УВД Витебского облисполкома назначен Александр Купченя.
Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений.
АПК, торговля, транспорт, информация и связь. Какие отрасли в Беларуси в лидерах по вкладу в ВВП.
В первой десятке лесных государств Европы. Белстат представил обзор ко Дню работников леса.
Символ чести, мужества и отваги: 51 сотрудник ОМОНа выдержал экзамен на право ношения черного берета.
"Лето окончательно собирает чемоданы": на следующей неделе в Беларусь придут скандинавский холод и ливни.
СЕГОДНЯ
Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO пройдет по 18 сентября в Минском международном выставочном центре.
Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" проходит в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Спектакли покажут на девяти языках, переводы будут выводиться субтитрами. Показы пройдут на 6 площадках города: в большом и малом залах БАТД, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Запланированы также мастер-классы, выставка и многое другое.
Книжная выставка "Озера - зеркала планеты", приуроченная ко Всемирному дню озер, будет работать до 20 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. Она познакомит с озерными экосистемами нашей планеты, их состоянием и использованием, а также с политикой государств и международных организаций, направленной на их защиту и сохранение.
ЗАВТРА
Международный день хирурга.
Всемирный день донора костного мозга.
День рождения "Смайлика".
115 лет назад родился Голдинг Уильям, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1983). Автор романов "Повелитель мух", "Наследники", "Шпиль" и др. Умер в 1993 году.
90 лет назад родился Ковалев Виктор Петрович, белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук (1991), профессор (1995). В 1962 году окончил Белорусский технологический институт, в 1968 году - Могилевский машиностроительный институт. С 1962 года работал на различных руководящих хозяйственных должностях. С 1990 года - в Могилевском машиностроительном институте. Автор научных работ по вопросам эффективности и усовершенствованию промышленного транспорта, организации, механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ. Умер в 1999 году.
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