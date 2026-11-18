ВЧЕРА

Палата представителей завершила рассмотрение бюджетно-налогового пакета законопроектов на 2027 год.

Бюджет-2027 : как спланированы доходы и расходы.

ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 2,1%.

В Беларуси с 1 января В Беларуси с 1 января расширят перечень "сверхдоходов" . Что вошло в список.

Совместный выпуск техники и прямые авиарейсы. Беларусь и Индия обсудили новые направления взаимодействия

Какие задачи стоят перед военнослужащими-пограничниками во время проверки боеготовности, рассказали в Совбезе

Волонтеры Красного Креста помогли Волонтеры Красного Креста помогли почти 22 тыс. человек во время кампании "Ваша дапамога".

СЕГОДНЯ

Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездное пресс-мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню некурения. Место проведения: УЗ "Минский клинический центр фтизиопульмонологии" (г.Минск, ул.Бехтерева, 9). Начало в 11.00.

32-й Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка PRODEXPO-2026 пройдет по 20 ноября в Минском международном выставочном центре. Продукцию продемонстрируют более 160 представителей из 7 стран. Свои товары покажут почти 76 отечественных производителей. Важной составляющей выставки станет деловая программа.

II Международный конкурс хоровых дирижеров имени В.В.Ровдо, приуроченный к 105-летию со дня рождения выдающегося деятеля хорового искусства, народного артиста Беларуси, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Беларуси Виктора Ровдо, проходит в Минске до 20 ноября.

ЗАВТРА

В Республике Беларусь - День ракетных войск и артиллерии.

Международный мужской день.

День женского предпринимательства.

Международный день отказа от курения.

Всемирный день философии.

Всемирный день туалета.

315 лет назад родился Ломоносов Михаил Васильевич, первый русский ученый-естествоиспытатель. Преобразователь русского литературного языка, поэт, художник, историк, поборник отечественного просвещения, основатель русской традиции энциклопедизма. В 1730 году отправился в Москву в Славяно-греко-латинскую академию. В 1735 году его отправили на учебу в Петербургский университет, а с 1736 года продолжил образование в Германии. В 1741 году вернулся на родину. По его инициативе и проекту был открыт Московский университет. Его кафедра в Академии наук была посвящена химии. Вошел в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований, его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представение о строении материи и многие фундаментальные законы. Заложил основы науки о стекле. Основоположник научного мореплавания. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. Значительными являются и работы ученого в области русской словесности. Его взгляды и теории, далеко уходящие в будущее, оценили по-настоящему только ученые, жившие чуть ли не два века позже. Умер в 1765 году.

145 лет назад родился Марзон Владимир Осипович, белорусский ученый в области хирургии, профессор (1935), заслуженный деятель науки Беларуси (1939), заслуженный врач Беларуси (1948). В 1911 году окончил Юрьевский университет в Тарту. Преподавал в Витебском медицинском институте. Работал в Министерстве здравоохранения Беларуси, был директором Белорусского института усовершенствования врачей. Автор научных работ по хирургическому лечению заболеваний органов брюшной полости, гинекологических и урологических болезней. Умер в 1954 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел.: (017) 311-33-60, e-mail: reklama@belta.by.

БЕЛТА.-0-