Главные новости за 16 сентября





Подавляющее большинство белорусов Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту









































СЕГОДНЯ





Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси. Прямая трансляция диктанта пройдет в 11.00 на ресурсах moladz.by. Участники смогут подключиться к live-эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения - проверить себя по опубликованному оригиналу текста.





В школах Беларуси пройдет урок, посвященный Дню народного единства. Урок пройдет в рамках программы "Я. Моя семья. Моя Родина" и направлен на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимания значения Дня народного единства, важности единства белорусского народа для обеспечения национальной безопасности.





Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" проходит в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Спектакли покажут на девяти языках, переводы будут выводиться субтитрами. Показы пройдут на 6 площадках города: в большом и малом залах БАТД, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Запланированы также мастер-классы, выставка и многое другое.





Книжная выставка "Озера - зеркала планеты", приуроченная ко Всемирному дню озер, будет работать до 20 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. Она познакомит с озерными экосистемами нашей планеты, их состоянием и использованием, а также с политикой государств и международных организаций, направленной на их защиту и сохранение.





ЗАВТРА





Всемирный день мониторинга качества воды.





Международный день равной оплаты труда.





105 лет назад родился Бычок Олег Сергеевич, Герой Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну в сентябре - ноябре 1941 года - помощник командира взвода отряда "Шпилевой", выполнявшего специальное задание на оккупированной территории Калининской, Смоленской и Витебской областей. С весны 1942 года - комиссар, с июня 1943 года - командир разведывательно-диверсионного партизанского отряда "Третьи", действовавшего в Литве, Минской, Виленской и Витебской областях. Погиб в 1944 году.





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