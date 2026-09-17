Главные новости за 16 сентября

Общественно-политические тренды. Вторую часть масштабного социсследования презентовали в Минске.
Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту.
Коул: Беларусь и США согласовали промежуточный договор.
Хренин на Сяншаньском форуме озвучил предложения по нормализации ситуации в сфере международной безопасности.
Кочанова прибыла с визитом в Алжир.
Мьянма заинтересована в сотрудничестве с Беларусью по широкому кругу вопросов - Вольфович.
Беларусь заинтересована в дальнейшем использовании экспертных возможностей МАГАТЭ и открытом диалоге - Дапкюнас.
Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко.
Сотни людей приняли участие в митинге в память о жертвах концлагеря Береза-Картузская.
О ценностях - в формате патриотического стендапа. Масштабный марафон "17 граней единства" завершился в Минске.
Международные выставки BUDEXPO и "Наш дом" открылись в Минске.
Памятник легендарному белорусскому борцу Александру Медведю открыли на Восточном кладбище Минска.
Как повлияет введение электронной визы на турпоток из Индии, рассказал генконсул Беларуси в Мумбаи.
"Годен пять суток". Узнали рецепт настоящего советского кваса, которым угощали Лукашенко в Вилейке.
"Ситуация близка к многолетней норме". Ученые о состоянии озонового слоя над Беларусью.
СЕГОДНЯ
Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси. Прямая трансляция диктанта пройдет в 11.00 на ресурсах moladz.by. Участники смогут подключиться к live-эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения - проверить себя по опубликованному оригиналу текста.
В школах Беларуси пройдет урок, посвященный Дню народного единства. Урок пройдет в рамках программы "Я. Моя семья. Моя Родина" и направлен на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимания значения Дня народного единства, важности единства белорусского народа для обеспечения национальной безопасности.
Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" проходит в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Спектакли покажут на девяти языках, переводы будут выводиться субтитрами. Показы пройдут на 6 площадках города: в большом и малом залах БАТД, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Запланированы также мастер-классы, выставка и многое другое.
Книжная выставка "Озера - зеркала планеты", приуроченная ко Всемирному дню озер, будет работать до 20 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. Она познакомит с озерными экосистемами нашей планеты, их состоянием и использованием, а также с политикой государств и международных организаций, направленной на их защиту и сохранение.
ЗАВТРА
Всемирный день мониторинга качества воды.
Международный день равной оплаты труда.
105 лет назад родился Бычок Олег Сергеевич, Герой Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну в сентябре - ноябре 1941 года - помощник командира взвода отряда "Шпилевой", выполнявшего специальное задание на оккупированной территории Калининской, Смоленской и Витебской областей. С весны 1942 года - комиссар, с июня 1943 года - командир разведывательно-диверсионного партизанского отряда "Третьи", действовавшего в Литве, Минской, Виленской и Витебской областях. Погиб в 1944 году.
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