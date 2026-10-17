Главные новости за 16 октября

Лукашенко ставит задачу по развитию в Беларуси народного ополчения.
Завершается строительство новых корпусов в РНПЦ детской онкологии и МОКБ: Турчин оценил ход работ.
В Беларуси упрощаются процессы подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство.
Как будет развиваться белорусская энергетика до 2050 года, рассказал Каранкевич.
ВВП в Беларуси в январе-сентябре вырос на 2%.
Объем промышленного производства в январе-сентябре составил 166,4 млрд рублей.
Белорусские аграрии намолотили 10 млн тонн зерна.
Стратегические цели в сельском хозяйстве до 2030 года назвали в Минсельхозпроде.
Теперь с видеофиксацией. Новые правила сдачи экзаменов в автошколах появятся в 2027 году.
ИИ, роботы и интерактив. В Минске стартовал AI Atom Global Expo.
Уроки от лучших хлеборобов. В Минской области открыли уникальную школу комбайнеров.
Первый кубок министра обороны Республики Беларусь по футболу прошел в Бресте.
Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске.
СЕГОДНЯ
17-18 октября
Республиканская акция "Дай лесу новае жыццё!" пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем.
В Минске по 17 октября в третий раз проходит "Душевный фестиваль". 17 октября в 15.00 состоится концерт "Душа народная" с участием Татьяны Куртуковой, Прохора Шаляпина и других исполнителей. Программа порадует зрителей не только любимыми мелодиями, но и настоящими сюрпризами - гости фестиваля станут свидетелями интересных творческих экспериментов, неожиданных дуэтов и ярких премьер. А в 21.00 Дворец спорта превратится в огромную танцплощадку. Зрителей ждет концерт-дискотека "Танцплощадка с Душевным радио". На сцену выйдет группа "Блестящие", а также белорусские артисты. По словам организаторов, музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив этот вечер в праздник безудержной энергии, настоящих танцевальных хитов и стопроцентного позитива.
Выставочный проект "Искусство Шелкового пути: душа ремесла, отражения над облаками. Китайско-белорусская художественная выставка" будет работать по 30 октября в Национальном художественном музее Беларуси. Вниманию жителей и гостей столицы будут представлены уникальные образцы традиционной китайской живописи, а также изысканные произведения современных мастеров Поднебесной, выполненные из лака, металла, камня, керамики и дерева. Особое место в экспозиции займут работы и современных белорусских авторов, черпающих вдохновение из китайской культуры. Ознакомиться с проектом можно в выставочном корпусе по ул. К.Маркса, 24.
ЗАВТРА
18 октября
110 лет назад родился Таран Павел Андреевич, военный летчик, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-лейтенант авиации (1967). Окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, в 1958 году - Военную академию Генштаба. Был участником похода в Западную Украину, советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну - командир звена, эскадрильи, бомбардировочного авиаполка. Воевал в Украине и Беларуси. Участвовал в Берлинской операции. Умер в 2005 году.
100 лет назад родился Берри Чарльз Эдвард Андерсон, американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен, один из родоначальников рок-н-ролла. Автор песен Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music и других. Умер в 2017 году.
19 октября
120 лет назад родилась Жидович Мария Андреевна, белорусский языковед, доктор филологических наук (1958), профессор (1959), заслуженный деятель науки Беларуси (1971). Окончила Минский педагогический институт (ныне - Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка). Исследовала историю белорусского языка и диалектологию. Издала учебник "Курс сучаснай беларускай мовы: Марфалогія". Умерла в 1977 году.
85 лет назад родилась Болотова Жанна Андреевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Дом, в котором я живу", "Подранки", "Жмурки" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1977).
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