Лукашенко на встрече с главой Еврейской автономной области России предложил развивать сотрудничество.
Лукашенко одобрил проект белорусско-российского соглашения о единой аграрной политике.
Павел Муравейко назначен председателем Витебского облисполкома.
Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в маневренных группах пограничной службы.
Товарооборот Беларуси и Индии вырос на 30%. Страны нацелены на развитие промкооперации.
Объем промышленного производства в Беларуси в январе-октябре составил 186,8 млрд рублей.
В Беларуси вступили в силу изменения в процесс гостехосмотра. В чем ключевые новации?
Диалог власти и бизнеса, поддержка молодежи: стартовала Белорусская неделя предпринимательства.
Превратить идеи в практические решения: в Минске проходит III Форум молодых аналитиков.
Белорусские дзюдоисты завоевали шесть бронзовых наград Кубка ШОС.
Катки, горки, лыжные трассы: более 120 зимних спортивных объектов организуют в Минске.
В Беловежской пуще обнаружили редкий вид гриба из Международной Красной книги.
Дождливая неделя и холодные выходные: ноябрь уступает место зиме.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция на тему "Ответы отечественной философии на вызовы современности: жизнь в эпоху искусственного интеллекта, кризиса человечности и нового гуманизма", приуроченная к Всемирному дню философии. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг "Об особенностях охотничьего сезона и туристическом потенциале лесхозов страны". Начало в 11.00.
32-й Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка PRODEXPO-2026 пройдет 17-20 ноября в Минском международном выставочном центре. Продукцию продемонстрируют более 160 представителей из 7 стран. Свои товары покажут почти 76 отечественных производителей. Важной составляющей выставки станет деловая программа. Пройдет форум "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ", пленарное заседание "Аграрное сотрудничество государств - участников СНГ: новые возможности для торговли и кооперации". На площадке "БелЭкспо" состоится ряд конкурсов: международный кулинарный кубок, международный чемпионат кондитерского искусства, республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий "Смакота", международный дегустационный конкурс кондитерских изделий "Кондитерский Олимп".
ЗАВТРА
Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и исцеления детей, пострадавших от таких актов.
Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
110 лет назад родился Кухарев Владимир Иванович, белорусский художник. В 1938 году окончил Витебское художественное училище. Создал галерею портретов известных людей: К.Заслонова, В.Хоружей, З.Портновой, Ф.Скорины и др. Автор сюжетно-тематических композиций "В застенках гестапо", "Витебщина. Год 1941", "Мать (Хатынь)" и др. Умер в 2000 году.
80 лет назад родился Расолько Владимир Алексеевич, белорусский спортсмен (фехтование на шпагах), мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер Беларуси, чемпион СССР (1968, 1970, 1974, 1978). Умер в 2018 году.
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