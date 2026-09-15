Главные новости за 14 сентября 

Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер.
Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию.
Хренин направился с рабочим визитом в Китай.
Проверка боеготовности ВС продолжается в одном из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской мехбригады.
Инфляция в Беларуси сохраняется ниже предельного параметра - ЕАБР.
Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений.
У кого будет право носить нагрудные знаки? Какие планируются изменения в законодательстве о геральдических символах.
"Встреча стала настоящим мотиватором". Первой гостьей проекта "Жанчына.by" в ГрГУ стала Ольга Чуприс.
Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября.
Память, сплоченность и диалог. Патриотический форум в БГУ объединил студентов 15 вузов Беларуси.
Более 2,5 млн белорусов ежегодно пользуются услугами публичных библиотек.
Эпидемиологи предупредили белорусов о циркуляции трех вирусов одновременно.
Белорусы выиграли командный зачет ЧМ по воднолыжному спорту за электротягой.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Внимание! Дикие животные! Как избежать встречи, которая может стоить жизни". Начало в 11.00.
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны по 15 сентября будет работать временная экспозиция "От Курска до Минска".
В Гродно по 18 сентября пройдет неделя библиотек. В городских библиотеках пройдут экскурсии, квесты, викторины, литературные игры, развлекательные программы, рассчитанные на любителей книги и чтения разного возраста.
Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" проходит в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Показы проходят на 6 площадках города: в большом и малом залах БАТД, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Запланированы также мастер-классы, выставка и многое другое.
ЗАВТРА
Международный день науки, техники и инноваций в интересах Юга.
Международный день охраны озонового слоя. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994 года в день подписания в 1987 году Монреальского протокола об озоноразрушающих веществах.
95 лет назад родился Лысенко Петр Федорович, белорусский археолог, доктор исторических наук (1988), профессор (1993). В 1953 году окончил Минский педагогический институт. Работал в Институте истории НАН Беларуси. Исследовал курганы XI-XII вв., древние города Туров, Брест, Пинск, Слуцк, Мозырь и др. Результатом многолетних исследований в Бресте и Турове стало создание археологических музеев "Берестье" и "Древний Туров". Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2020 году.
90 лет назад родился Кокшенов Михаил Михайлович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах: "Хозяин тайги", "Даурия", "Звезда пленительного счастья" и др. Умер в 2020 году.
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