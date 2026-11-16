Главные новости за 14-15 ноября

ВЧЕРА
Сильные регионы, встреча с Путиным, катализатор в ОДКБ и льняное чудо. Итоги недели Президента.
Глава МИД Беларуси находится с визитом в Индии.
Как в Беларуси работает система противодействия беспилотной авиации, рассказали в Минобороны.
Защита от киберугроз и цифровая гигиена: в Беларуси стартует масштабная профилактическая акция.
В Беларуси в течение пятилетки появятся 10 цифровых подстанций.
Как в Беларуси формируют устойчивую базу для экономического роста регионов, рассказала аналитик.
Новобранцы бригады спецназа внутренних войск приняли военную присягу.
В Беларуси завершают разработку специализированного планшета для экстремальных условий.
От фиолетовой пшеницы до гибридов рапса: каких результатов добились белорусские селекционеры.
Брендовый праздник "Свята млынароў" в 14-й раз собрал гостей в Одельске.
Белорусы завоевали 20 золотых наград юниорского первенства мира по муай-тай.
Батутисты Осипенко и Масловский победили в синхронных прыжках на юниорском ЧМ.
Тепло с Атлантики и дожди. Какую погоду ждать белорусам 16-22 ноября, рассказали синоптики.
СЕГОДНЯ
Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездное пресс-мероприятие "II Международный конкурс хоровых дирижеров им.В.В.Ровдо". Место проведения: Белорусская государственная академия музыки (г.Минск, ул.Интернациональная, 30). Начало в 16.00.
ЗАВТРА
Международный день студентов. Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1939 году.
Международный день недоношенных детей.
130 лет назад родился Выготский Лев Семенович, российский и белорусский психолог. Основатель культурно-исторической школы в психологии. В 1919-1923 годах жил и работал в Беларуси. Исследовал общественную, детскую, педагогическую и клиническую психологию. Критически проанализировал философские и психологические концепции того времени. Автор книг "Психология искусства", "Мышление и язык" и др. Умер в 1934 году.
100 лет назад Овчинников Всеволод Владимирович, российский журналист и писатель-публицист, один из ведущих советских послевоенных журналистов-международников, востоковед, специалист по Японии и Китаю. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 2021 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел.: (017) 311-33-60, e-mail: reklama@belta.by.
БЕЛТА.-0-