Главные новости за 13 октября

Лукашенко собрал совещание с силовиками. Тема - итоги проверки одной из бригад внутренних войск.
Сергеенко по поручению Президента примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Кочанова: наша социальная миссия - говорить с молодежью о ценности традиционной семьи.
Совмин утвердил перечень градостроительных проектов для разработки в 2027 году.
Какая помощь оказывается семьям с детьми в Беларуси, напомнили в Минтруда.
Не менее 700 тыс. тонн сахара планируют произвести в Беларуси из урожая 2026 года.
Экспорт продовольствия Беларуси может достичь рекордных $11 млрд в 2026 году.
Как защитить человека труда в эпоху ИИ? Представители 28 стран обсудили это в Минске.
Какие направления для исследований выбирают молодые ученые Беларуси, рассказали в НАН.
Как заказать лекарства онлайн? Рассказываем о работе государственной интернет-аптеки в Беларуси.
СЕГОДНЯ
VIII Осенняя научная сессия - один из крупнейших научных юридических форумов страны - пройдет в Минске с 14 по 16 октября и соберет более 300 участников. Запланированы выступления ведущих ученых Беларуси, России, других государств ближнего и дальнего зарубежья в области фундаментальных и отраслевых юридических наук, должностных лиц государственных органов, формирующих и реализующих национальную правовую политику, представителей бизнес-сообщества.
V Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" пройдет по 14 октября в Минске. Эксперты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции обсудят перспективы развития искусственного интеллекта. В фойе НАН развернется масштабная экспозиция, охватывающая ключевые сферы жизни: от здравоохранения и экологии до промышленной безопасности и энергетики. Посетители смогут увидеть, как отечественные разработки внедряются в реальный сектор экономики.
XXIII Международная научная конференция "Молодежь в науке - 2026" пройдет по 15 октября в Национальной академии наук Беларуси. Мероприятие объединит около 600 молодых исследователей из шести стран: Беларуси, России, Китая, Узбекистана, Туркменистана и Армении. Конференция традиционно станет площадкой для презентации инновационных разработок и обсуждения глобальных научных трендов.
Минск по 16 октября принимает II Международный китайско-белорусский форум по развитию физической культуры и спорта. В работе форума предусмотрено участие представителей из Китая, Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана, Саудовской Аравии, Турции и других стран. Форум объединит научную и практическую повестку в сфере физической культуры и спорта.
ЗАВТРА
В Республике Беларусь - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.
Всемирный день мытья рук. Отмечается с 2008 года в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии.
Международный день сельских женщин. Провозглашен на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 18 декабря 2007 года.
80 лет назад родился Василевский Юрий Александрович, белорусский дирижер, заслуженный артист Беларуси (1990). С 1969 года - артист оркестра штаба БВО, с 1970 года - педагог музыкального училища, с 1972 года - главный дирижер цирка в Гомеле, с 1996 года - главный дирижер концертного оркестра Гомельской областной филармонии. Автор музыки к спектаклям гомельских областных драматического театра ("Трамвай "Желание" Т.Уильямса) и театра кукол ("Дед и Журавль" В.Вольского). Умер в 2016 году.
50 лет назад родился Басков Николай Викторович, российский певец (тенор), народный артист Российской Федерации (2009). Обладатель многих российских и международных премий.
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