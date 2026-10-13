Главные новости за 12 октября

Что делать с "горами" вокруг Солигорска? Лукашенко ознакомился с экспериментом по повышению плодородия почв.
Господдержку в сельском хозяйстве обсудили на совещании в правительстве.
Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке обменялись опытом в семейном законодательстве.
Партии "Белая Русь" и ZANU PF (Зимбабве) подписали дорожную карту сотрудничества.
Беларусь лидирует в регионе по уровню представительства женщин в органах власти - Павлюченко на форуме в Улан-Баторе.
Госсекретариат Совбеза проводит проверку подразделения 6-й гвардейской механизированной бригады.
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СЕГОДНЯ
Минск 13-16 октября примет II Международный китайско-белорусский форум по развитию физической культуры и спорта. В работе форума предусмотрено участие представителей из Китая, Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана, Саудовской Аравии, Турции и других стран. Форум объединит научную и практическую повестку в сфере физической культуры и спорта. Участники обсудят подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, физическое воспитание в сфере образования, развитие доступного спорта и инклюзии, спортивно-оздоровительную индустрию, подготовку специалистов, а также применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в спорте. Деловая программа пройдет в течение четырех дней и будет включать научные сессии, круглый стол "Школа молодых исследователей", посвященный белорусско-китайскому университетскому сотрудничеству, практический интенсив с мастер-классами и тренингами.
XXIII Международная научная конференция "Молодежь в науке - 2026" пройдет с 13 по 15 октября в Национальной академии наук Беларуси. Мероприятие объединит около 600 молодых исследователей из шести стран: Беларуси, России, Китая, Узбекистана, Туркменистана и Армении. Конференция традиционно станет площадкой для презентации инновационных разработок и обсуждения глобальных научных трендов. Официальное открытие состоится 13 октября в Президиуме НАН Беларуси и будет приурочено ко Дню Академии наук. Во время пленарной сессии известные белорусские ученые представят доклады о прорывных достижениях в ключевых отраслях: от материаловедения и медицинской генетики до социологии и технологий молочной промышленности.
V Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" пройдет 13-14 октября в Минске. Эксперты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции обсудят перспективы развития искусственного интеллекта. В фойе НАН развернется масштабная экспозиция, охватывающая ключевые сферы жизни: от здравоохранения и экологии до промышленной безопасности и энергетики. Посетители смогут увидеть, как отечественные разработки внедряются в реальный сектор экономики. В программе мероприятия - приветственные выступления почетных гостей и зарубежных участников, а также церемония награждения победителей конкурса "Лидеры искусственного интеллекта Беларуси - 2026".
ЗАВТРА
В Республике Беларусь - День матери.
В Республике Беларусь - День стандартизации.
105 лет назад родился Кострома Александр Яковлевич, полный кавалер ордена Славы. В Великую Отечественную войну партизан-подрывник, с 1943 года - на фронте, пулеметчик. Отличился в боях за освобождение Беларуси, Польши и в боях на территории Германии. В ноябре 1943 года - в боях под Паричами уничтожил четырех гитлеровцев. В сентябре 1944 года в бою на территории Польши заменил наводчика пулемета, истребил около 20 гитлеровцев. В январе 1945 года на подступах к Варшаве в бою заменил раненого командира взвода, сам был ранен, но продолжал командовать взводом. Умер в 1993 году.
80 лет назад родился Кузменко Владимир Михайлович, белорусский пианист, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (2000). Развивал традиции белорусской фортепианной школы, занимался проблемами музыкальной педагогики. Составитель и редактор сборников фортепианных пьес белорусских авторов. Умер в 2004 году.
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