Главные новости за 12 ноября

ВЧЕРА





Современные методы борьбы с киберпреступностью обсудили на международной конференции в Минске.

В МИД Беларуси рассчитывают на прогресс в отношениях с ЕС.





Четыре соглашения с китайскими организациями подписаны во время "Инвестиционных дней Беларуси в Шанхае".





От масштабных инвестпроектов до обучения на предприятиях: замминистра экономики о предварительных итогах 2026 года.





В Беларуси утвердили объемы закупок сельхозпродукции для госнужд на 2027 год.





Дополнительную гарантию для работающих родителей детей с инвалидностью рассматривают в Беларуси.





В Минске обсуждают новые подходы и единые стандарты в радиологии

По-хозяйски бережно распоряжаются землей. В Поставах По-хозяйски бережно распоряжаются землей. В Поставах чествовали работников агропромышленного комплекса.





В Беларуси расширяют возможности раннего выявления рака : в 2025 году провели около 1 млн скринингов.













СЕГОДНЯ





Второй республиканский форум Министерства труда и социальной защиты проходит в Минске по 13 ноября.





В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 13 по 22 ноября пройдет выставка индийской хризантемы "Цветок Солнца". В экспозиции представят более 80 сортов. Посетители увидят соцветия самых разных форм - от шаров до изящных пауковидных. Цветочную экспозицию дополнит выставка работ в технике сумиэ - монохромной живописи черной тушью.





Временная экспозиция "С любовью в сердце", посвященная Году белорусской женщины, будет работать до 15 ноября в Национальном художественном музее Беларуси. На выставке представлено более 80 работ белорусских художниц и мастериц. Экспонируемые произведения представляют собой разнообразные виды изобразительного и прикладного искусства: от живописных полотен, скульптур и графических листов до ажурных вытинанок и самотканых рушников.





ЗАВТРА





Всемирный день борьбы с диабетом.





Международный день логопеда.





120 лет назад родился Абрикосов Андрей Львович, русский актер, народный артист СССР. С 1938 г. играл в Московском театре им.Е.Вахтангова. Снимался в фильмах "Тихий Дон", "Иван Грозный", "Илья Муромец" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1973 году.





90 лет назад родился Гадес Антонио, испанский танцовщик и хореограф, знаменитый исполнитель танцев стиля фламенко. Умер в 2004 году.





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