Главные новости за 12-13 сентября





Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента

Рыженков Рыженков на саммите в Нью-Дели заявил, что БРИКС становится одним из авторитетнейших институтов глобального большинства. Также он назвал ключевые сферы , объединяющие сообщество организации.





Беларусь предложит Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) проекты в сферах транспорта, энергетики и цифровизации.





Глава ВОЗ намерен посетить Беларусь.





Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода "БЕЛДЖИ".

"Комплексные решения под ключ". Эксперт о белорусском подходе к "Комплексные решения под ключ". Эксперт о белорусском подходе к сотрудничеству с другими странами.





Марзалюк: благодаря 17 сентября стало возможным единство и существование суверенной Беларуси.





Гомель Гомель отметил 884-летие. Гран-при XII Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскі карагод" завоевал ансамбль народного танца "Крокі" из Минска.





Быть нужным, развиваться, достойно зарабатывать. Почему белорусы любят свою работу и что для них важно?





От выпечки хлеба до цифрового детокса: в туротрасли назвали тренды регионального отдыха.





"Советую провести здесь месяц". Блогер-миллионник из Китая поделился впечатлениями о Беларуси.





"Тогда солнце погасло для меня навсегда. В 9 лет я ослеп…" Воспоминания жертв фашизма о пережитых ужасах.





Белорусы взяли 11 медалей юношеских первенств Европы по пятиборью в Португалии.

Белорусские Белорусские кикбоксеры с 30 золотыми медалями выиграли командный зачет турнира в Венгрии.





Придет ли настоящее бабье лето на этой неделе, рассказал синоптик.

СЕГОДНЯ





Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездную пресс-конференцию на тему "О развитии библиотечного дела в Беларуси", приуроченную ко Дню библиотек. (Место проведения: Национальная библиотека Беларуси (пр.Независимости,116). Начало в 12.00.





Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездное пресс-мероприятие на тему "Нет ничего невозможного! "- проекты социальной реабилитации инвалидов-колясочников. О подготовке X Международного танцевально-парашютного Фестиваля инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата". (Место проведения: Танцевально-оздоровительный центр (а/г Колодищи, ул. Спортивна, 1А). Начало в 14.00.





В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "Беларусь многонациональная: независимость, сохраненная единством". Начало в 15.00.





В Гомеле и области состоится челлендж рекордов "А нас больше!", приуроченный ко Дню народного единства.





Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" проходит в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Спектакли покажут на девяти языках, переводы будут выводиться субтитрами.





Международный православный фестиваль "Радость" проходит в Солигорске по 14 сентября.





ЗАВТРА





В Республике Беларусь - День библиотек.





Международный день демократии. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года.





День свободных денег.





105 лет назад родился Жариков Иван Семенович, белорусский ученый в области ветеринарии, доктор ветеринарных наук (1976), профессор (1977), заслуженный деятель науки Беларуси (1978). Автор научных работ по биологическим основам профилактики паразитов сельскохозяйственных животных. Разработал и внедрил в производство меры борьбы с трематодозами жвачных животных. Умер в 2003 году.





105 лет назад родился Милашенков Сергей Васильевич, Герой Советского Союза (1945, посмертно). В Великую Отечественную войну с декабря 1942 года - на фронте. Командир эскадрильи 109-го гвардейского штурмового авиационного полка старший сержант Милашенков совершил 90 боевых вылетов. 14.07.1944 года при выполнении боевого задания направил свой горящий самолет на скопление войск противника. Погиб в этом бою.





95 лет назад родилась Нифонтова Руфина Дмитриевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1978). Снималась в фильмах "Вольница", "Русский лес", трилогии "Хождение по мукам" и др. Умерла в 1994 году.





80 лет назад родился Киселев Федор Стефанович, белорусский акварелист, представитель Витебской школы акварели. Среди работ: "Полоцк. Спасо-Евфросиниевский монастырь", "Последние цветы осени", "Лидский замок", "Сирень", натюрморт "В отцовском доме" и др. Награжден медалью Ф. Скорины. Умер в 2019 году.





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