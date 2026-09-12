Главные новости за 11 сентября

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00:51 Посол КНР призвал страны ШОС больше обмениваться разведывательной информацией В мире
00:38 Число перенаправленных США после возобновления блокады Ирана судов достигло 99 В мире
00:25 Число пострадавших из-за схода поезда с рельс во Франции выросло до 44 В мире
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11.09.26 23:29 Саудовская Аравия объявила о перекрытии трубопровода "Восток - Запад" из-за атак дронами из Ирака В мире
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11.09.26 22:32 Развитие тепличного хозяйства позволит закрыть потребность в томатах - Минсельхозпрод Экономика
11.09.26 22:30 "Настоящий культурный мост между народами". Пархамович о "Сожскiм карагодзе" Общество
11.09.26 22:27 Хоккеисты "Шахтера" и "Могилева" забросили по семь шайб в матчах экстралиги Спорт
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11.09.26 22:09 Санкт-Петербургский Большой театр кукол представил спектакль "Небеса, по которым мы так тоскуем" в рамках международного театрального фестиваля "Белая вежа" Культура
11.09.26 21:57 Новый отопительный сезон для жителей Латвии обойдется значительно дороже В мире
11.09.26 21:41 Атмосфера дружбы и яркость талантов. Фестиваль "Сожскi карагод" открылся в Гомеле Культура
11.09.26 21:30 ГАИ Минска взяла маршрутки и такси по 13 сентября на особый контроль Регионы
11.09.26 21:22 Разгадать секрет знаменитого плывущего шага "Березки" предлагают зрителям "Сожскага карагода" в Гомеле Культура
11.09.26 21:08 Пляжники Дедков и Петрушко поспорят за бронзу международного турнира в Минске Спорт
11.09.26 21:04 "Крылья Советов" выиграли второй матч в чемпионате России по футболу Спорт
11.09.26 20:50 Пятиборец Аким Гнедчик добавил к званию чемпиона мира-U19 золото юношеского первенства Европы Спорт
11.09.26 20:45 ВВС Йемена начали массированную атаку с воздуха вблизи порта Моха - СМИ В мире
11.09.26 20:37 Ежегодно в стране более 100 тыс. граждан обеспечиваются средствами реабилитации Общество
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Главные новости за 11 сентября

Опубликовано:

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Общество
12 сентября 2026, 07:00

Главные новости за 11 сентября

ВЧЕРА
 
"Отставание смерти подобно". Лукашенко о важности модернизации системы связи в войсках.
Президент рассказал о вопросах в контактах с США и условиях для встречи с Трампом.
Новые двигатели и модернизация производства. Турчин посетил Минский моторный завод.
Открытие сессии и международная повестка. Два блока вопросов вынесены на заседание Совета Палаты представителей.
 
Кочанова встретилась с делегацией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета.
Беларуси и Китаю нужно переводить политический капитал в конкретные проекты и инвестиции - Снопков.
 
На V Международном форуме экономического сотрудничества подписан крупный пакет соглашений.
 
Бычек: образование СК позволило существенно улучшить качество и оперативность досудебного следствия.
Изделия из соломы и лозы представили мастера из Беларуси на базаре БРИКС в Нью-Дели.
 
Атмосфера дружбы и яркость талантов. Фестиваль "Сожскi карагод" открылся в Гомеле.
До 25 цветов и оттенков в одном рушнике. О неглюбской традиции ткачества рассказали в НАН.
 
График движения поездов Минского метрополитена изменится в День города 12 сентября.
 
Клим Гнедчик стал чемпионом Европы по пятиборью в категории U15.
СЕГОДНЯ
 
12-13 сентября
 
Минск отметит День города 12 сентября. Минчан и гостей столицы ожидает большая праздничная программа. Празднование начнется в 10.00 с возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой". После этого по всей столице начнут работу тематические площадки. Так, в Парке Победы состоятся международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель". Не обойдется и без полюбившейся минчанам площадки "Мiнск старажытны", которая в этом году вновь развернется на зеленой зоне в районе проспектов Победителей и Машерова. Основная городская площадка - территория возле Дворца спорта - будет работать с 12.00 до 23.00. Здесь подготовлена концертная программа с участием профессиональных артистов, в том числе молодых победителей различных конкурсов и проектов. В Верхнем городе будут чествовать победителей конкурса "Минчанин года". Во время праздновании Дня города также пройдет акция "За безопасность - вместе!". Праздничные площадки будут работать и в каждом районе Минска. Завершением дня станет фейерверк. Насладиться им можно будет в 23.00 возле Дворца спорта.
 
Артисты из восьми стран станут участниками ХII Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскі карагод", который пройдет в Гомеле по 13 сентября.
 
Международный православный фестиваль "Радость" проходит в Солигорске по 14 сентября. Ежедневно гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Для юных посетителей - кукольный театр "Батлейка" с добрыми спектаклями, творческие мастер-классы, занимательные экскурсии по экспозиции "Преподобная Евфросиния Полоцкая - радость земли нашей". А также экспозиции "История рукописной книги", "Келья монаха" и музейная комната "Скрипторий". В программе и "Книжное кафе" - интерактивная познавательная викторина для детей и взрослых.
 
Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" пройдет в Бресте по 19 сентября. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран. Спектакли покажут на девяти языках, переводы будут выводиться субтитрами. Показы пройдут на 6 площадках города: в большом и малом залах БАТД, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Запланированы также мастер-классы, выставка и многое другое.
 
ЗАВТРА
 
13 сентября
 
В Республике Беларусь - День танкистов.
 
100 лет назад родился Соловьев Александр Александрович, белорусский художник театра, живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси. С 1965 года работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, а позднее (вплоть до 1995 года) - его главным художником. Оформил спектакли "Женитьба" Н.Гоголя, "Мария Стюарт" Ф.Шиллера, "Загадка дома Вернье" А.Кристи, "Матушка Кураж и ее дети" Б.Брехта и др. В 2017 году художник был удостоен ордена Франциска Скорины. Умер в 2021 году.
 
75 лет назад родился Розенбаум Александр Яковлевич, российский певец, композитор, народный артист Российской Федерации.
 
14 сентября
 
115 лет назад родился Орлов Семен Михайлович, русский скульптор, народный художник РСФСР (1968), член-корреспондент Академии художеств СССР (1954). Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1971 году.
 
100 лет назад родился Шакун Лев Михайлович, белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Беларуси (1979). Исследовал проблемы развития белорусского литературного языка, историю белорусского языкознания и словообразования. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 1996 году.
 
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