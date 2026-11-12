Главные новости за 11 ноября

ВЧЕРА
Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ.
Сергеенко о качестве услуг электросвязи: это определяет уровень комфорта каждого жителя страны.
"Огромная ответственность перед страной и народом". Парламентарии разных созывов встретились в Могилеве.
Карьеру начали в центральном регионе. В Дзержинске прошел форум молодых специалистов.
Минсвязи уточнило требования при подключении услуг мобильного интернета сверх тарифного плана.
Беларусь получила рекордный урожай рапса. Что нового предложат ученые?
Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились переговоры в Абу-Даби?
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "О проведении 32-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки PRODEXPO-2026". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Экологическая безопасность - национальный приоритет: как переработка становится ресурсом развития". Начало в 11.00.
Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездное мероприятие "Ранняя диагностика, профилактика и лечение: как уберечь ребенка от диабета в эпоху фастфуда и гаджетов", приуроченное ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Место проведения: 2-я городская детская клиническая больница (г.Минск, ул.Нарочанская, 17). Начало в 13.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Ранняя диагностика и профилактика: как сохранить здоровье нации и победить онкологию", приуроченная ко Всемирному дню некурения, посвященному профилактике онкозаболеваний (19 ноября). Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Международный день слепых. Отмечается в день рождения французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат для слепых.
Всемирный день доброты.
145 лет назад родился Ефимов Михаил Никифорович, первый русский авиатор, механик, известный спортсмен начала XX века. Впервые осуществил крутые виражи, пикирование и др. Умер в 1919 году.
130 лет назад родился Платун Антон Мартынович, государственный деятель Беларуси, академик НАН Беларуси (1931). С 1925 года - секретарь Слуцкого окружкома КП(б)Б, с 1927 года - председатель Центрального правления профсоюза работников просвещения БССР. В 1929-1933 годах - нарком просвещения БССР. С 1933 года - на партийной работе в Западной Сибири. Автор научной работы "Итоги культурного строительства в БССР за 10 лет". Осужден в 1937 году. Умер в 1938 году. Реабилитирован в 1957 году.
115 лет назад родился Вепринский Яков Исаакович, белорусский артист балета. Окончил Белорусскую студию оперы и балета. В 1933-1941 и 1943-1961 годах - артист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Один из ведущих характерных танцовщиков белорусской балетной сцены 1940-1950-х годов. Умер в 1976 году.
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