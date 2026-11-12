Главные новости за 11 ноября

ВЧЕРА





Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает сотрудничество с "Росатомом"





Сергеенко о качестве услуг электросвязи : это определяет уровень комфорта каждого жителя страны.









Карьеру начали в центральном регионе. В Дзержинске прошел форум молодых специалистов

Минсвязи уточнило требования при подключении Минсвязи уточнило требования при подключении услуг мобильного интернета сверх тарифного плана.





Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились переговоры в Абу-Даби





СЕГОДНЯ





В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "О проведении 32-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки PRODEXPO-2026". Начало в 11.00.





В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Экологическая безопасность - национальный приоритет: как переработка становится ресурсом развития". Начало в 11.00.





Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездное мероприятие "Ранняя диагностика, профилактика и лечение: как уберечь ребенка от диабета в эпоху фастфуда и гаджетов", приуроченное ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Место проведения: 2-я городская детская клиническая больница (г.Минск, ул.Нарочанская, 17). Начало в 13.00.





В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Ранняя диагностика и профилактика: как сохранить здоровье нации и победить онкологию", приуроченная ко Всемирному дню некурения, посвященному профилактике онкозаболеваний (19 ноября). Начало в 15.00.





ЗАВТРА





Международный день слепых. Отмечается в день рождения французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат для слепых.





Всемирный день доброты.





145 лет назад родился Ефимов Михаил Никифорович, первый русский авиатор, механик, известный спортсмен начала XX века. Впервые осуществил крутые виражи, пикирование и др. Умер в 1919 году.





130 лет назад родился Платун Антон Мартынович, государственный деятель Беларуси, академик НАН Беларуси (1931). С 1925 года - секретарь Слуцкого окружкома КП(б)Б, с 1927 года - председатель Центрального правления профсоюза работников просвещения БССР. В 1929-1933 годах - нарком просвещения БССР. С 1933 года - на партийной работе в Западной Сибири. Автор научной работы "Итоги культурного строительства в БССР за 10 лет". Осужден в 1937 году. Умер в 1938 году. Реабилитирован в 1957 году.





115 лет назад родился Вепринский Яков Исаакович, белорусский артист балета. Окончил Белорусскую студию оперы и балета. В 1933-1941 и 1943-1961 годах - артист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Один из ведущих характерных танцовщиков белорусской балетной сцены 1940-1950-х годов. Умер в 1976 году.





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