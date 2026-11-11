Главные новости за 10 ноября

Лукашенко на встрече с Путиным: товарооборот между Беларусью и Россией прилично растет.
Регионы Беларуси и Кыргызстана определили направления сотрудничества на форуме в Минске.
Рыженков: Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине.
Хренин объяснил, почему теме противодействия БПЛА уделяется повышенное внимание.
Белорусско-швейцарские политические консультации состоялись в Минске.
Беларусь и Китай расширяют авиасообщение.
Что изменится в сфере охраны труда? В новую редакцию закона вошли предложения ФПБ.
По программе "Семейный капитал" на 1 ноября открыто 157,5 тыс. депозитных счетов.
В Беларуси ожидается рекордный намолот зерна с учетом рапса - Минсельхозпрод.
"Без науки нет будущего". Как разработки белорусских ученых находят применение в производстве.
Мошенничество, наркотики, терроризм. Как подростков втягивают в преступления через интернет.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-презентация "Развитие сферы защиты персональных данных в Беларуси: 5 лет практики, правоприменения и новых стандартов безопасности". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг на тему "Правовой фундамент суверенной Беларуси: от истоков к современной законодательной практике. 30-летие со дня образования двухпалатного парламента Республики Беларусь" из цикла "Наследие и суверенитет". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "Вклад ученых-аграриев в развитие агропромышленного комплекса страны". Начало в 12.30.
Департамент по энергоэффективности по 11 ноября проводит республиканскую информационно-образовательную акцию "Беларусь - энергоэффективная страна", приуроченную к Международному дню энергосбережения.
ЗАВТРА
Всемирный день борьбы с пневмонией. Проводится с 2009 года под эгидой Всемирной организации здравоохранения.
Всемирный день качества.
Всемирный день юзабилити.
120 лет назад родился Жарковский Евгений Эммануилович, советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), народный артист РСФСР. Автор нескольких оперетт, музыки к кинофильмам, множества песен, в том числе "Прощайте, скалистые горы", "В парке старинном", "Немножко о себе", "Не зажигай огня". Умер в 1985 году.
95 лет назад родилась Конюхова Татьяна Георгиевна, российская артистка кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах: "Разные судьбы", "Первые радости", "Хроника ночи", "Портрет жены художника" и др. Умерла в 2024 году.
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