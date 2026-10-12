Главные новости за 10-11 октября

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Будет ли меняться стоимость арендного жилья, Будет ли меняться стоимость арендного жилья, рассказали в МЖКХ









"На сцену вышли 190 человек": история ансамбля из Лиды , где за 25 лет обучили танцу более тысячи ребят.





Белорус Воронько выиграл международный турнир по троеборью в Ратомке.









СЕГОДНЯ





В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "Инновационные подходы в государственной стандартизации Республики Беларусь: опережающие требования, новые отрасли, кооперация", приуроченная ко Всемирному дню стандартизации. Начало в 14.00.





В Полоцке 12 и 13 октября пройдет ставший уже традиционным форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который посвящен семейным ценностям. В нем примут участие иностранные парламентарии, в первую очередь из стран СНГ. Традиционно среди тем форума - воспитание подрастающего поколения, формирование нравственности у школьников, создание и усиление условий для рождения здоровых детей, преемственность поколений и другие вопросы.





Международный выставочный проект "Вернисаж. Браславские зори", который объединил произведения китайских и белорусских мастеров будет работать до 17 октября в художественной галерее "Университет культуры" в Минске. Проект знакомит с природой и культурным наследием Браславского края, помогает привлечь внимание туристов к региону и способствует развитию межкультурного диалога.





ЗАВТРА





Международный день по снижению риска бедствий. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2001 года.





130 лет назад родился Щекотихин Николай Николаевич, белорусский искусствовед, педагог. Один из основателей белорусского искусствоведения. Исследовал белорусскую архитектуру XI-XIX веков, монументальную живопись полоцких храмов, водяные знаки Метрики ВКЛ, монеты ВКЛ XVI-XVII веков, иконопись XVII-XVIII веков, древнебелорусские гравюры, искусство книг Ф.Скорины, творчество многих белорусских художников. В 1930 году репрессирован. Умер в 1940 году. Реабилитирован в 1956 году.





105 лет назад родился Монтан Ив, французский актер и певец. Снимался в фильмах "Салемские ведьмы", "Жить, чтобы жить", "Выбор оружия" и др. Умер в 1991 году.





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