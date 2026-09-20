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Главные атрибуты - зонты и теплые вещи. Когда в Беларусь придет настоящая осень

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
20 сентября 2026, 14:57

Главные атрибуты - зонты и теплые вещи. Когда в Беларусь придет настоящая осень

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на следующей неделе погода будет отличаться переменчивым характером с дождями, пасмурным небом и порывистым ветром. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В третьей декаде сентября средняя температура ожидается немного ниже климатической нормы. Циклонические вихри все чаще будут приносить неустойчивую, некомфортную и прохладную погоду. Главными атрибутами при выходе на улицу станут зонты и теплые вещи", - рассказали в Белгидромете. 

В понедельник на погоду окажут влияние ненастные атмосферные фронты. Будет облачно с прояснением. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Под утро возможен слабый туман. Ветер западный, умеренный. Температура ночью составит от 7 до 14 градусов, днем от 12 градусов тепла по северо-западу до 17 выше нуля по югу. 

Во вторник южный ненастный циклон с центром над центральными регионами России принесет очередную порцию дождей. Будет преобладать облачность с небольшими прояснениями. Ветер северо-западный, порывистый. Влажность до 90%. Утром местами туман. Ночью прогнозируется от 5 до 11 градусов тепла, днем от 10 градусов по Витебской области до 17 градусов по Гомельской области. 

В среду ненастная погода сохранится. Ожидается влияние очередного южного циклона, центр которого выйдет на юго-восток Беларуси. Будет пасмурно, дожди местами пройдут сильные, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман, влажность воздуха высокая - до 90%. Ветер северный, временами сильный порывистый. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов выше нуля, днем от 10 градусов по Могилевской области до 16 по Гродненской и Брестской. 

В четверг погодные условия продолжат определять ненастные контрастные атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Будут преобладать облачная с прояснением погода. В большинстве районов ожидаются дожди, возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночные температуры составят от 4 до 9 градусов тепла, днем будет от 7 градусов по северо-западу до 12 градусов в южных регионах страны. 
Не стоит рассчитывать на улучшение погоды в пятницу. Ее будет формировать Балтийский циклон с центром над Беларусью. Будет пасмурно. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Ночью и утром местами ожидается туман, видимость будет до полукилометра. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов выше нуля, днем от плюс 8 градусов по Витебской области до плюс 13 градусов по Брестской и Гродненской. 

В выходные с ростом атмосферного давления ожидается спокойная, умеренно теплая и по осенним меркам комфортная погода. 

В субботу местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Влажность до 80%. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем от 9 градусов по западу Беларуси до 15 по востоку. 

В воскресенье погода существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные локальные дожди. Ночью и утром местами туман. Видимость до полукилометра. Ветер будет северо-восточный, прохладный, но умеренный. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов выше нуля, днем от 12 до 17 градусов.

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