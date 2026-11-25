



Первый этап работ завершили накануне - специалисты установили основание конструкции. Теперь на очереди каркас и хвоя. "Сегодня планируем смонтировать основной каркас и начать установку ярусов под хвою. К самим еловым лапкам, думаю, приступим в четверг после обеда, а к концу недели дерево будет полностью "одето". Хвоя в этом году абсолютно новая - мы уже получили около 3,5 тыс. лапок. Процесс займет время, поскольку каждую из них нужно вручную распушить и подготовить к монтажу", - отметил специалист предприятия.





Как только ель обретет пышный наряд, к делу подключатся специалисты "Мингорсвета" - они развесят гирлянды. "После этого мы приступим к игрушкам. В среднем на установку и оформление главного новогоднего дерева страны у нас уходит неделя", - добавили в "Минскрекламе".





Конструкция и локация останутся традиционными: 30-метровая ель займет привычное для минчан и гостей столицы место. Главным же обновлением станет праздничный наряд. Секреты оформления пока не раскрываются, однако известно, что дерево украсят около 5 тыс. шаров различных форматов и фрезерованных игрушек.





Преобразится и ограждение вокруг елки: за основу возьмут прошлогоднюю конструкцию, но модернизируют ее, добавив новые световые элементы.





Рядом с главной елью развернется масштабная праздничная композиция со световыми арками, инсталляциями и другими декоративными элементами. Однако их монтаж начнут только после того, как полностью нарядят само дерево. "Все элементы уже готовятся, но мы строго соблюдаем технологический регламент: сначала собираем елку, а затем оформляем пространство вокруг. Если выставить арки раньше, спецтехника просто не сможет заехать внутрь. Работы идут поэтапно - от центра к периметру", - пояснил специалист предприятия.





Весить новогодняя ель будет внушительно - около 15 тонн, поэтому ее безопасности уделили особое внимание. По словам специалиста каркас предварительно усилили, после чего он успешно прошел комиссионную проверку и тестирование.-0-

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Октябрьской площади в Минске монтируют главную елку страны. О сроках монтажа и характеристиках главной новогодней красавицы корреспонденту БЕЛТА рассказали на предприятии "Минскреклама".