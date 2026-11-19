Киберпреступность остается одним из главных вызовов для правоохранителей. Если уличная преступность неуклонно снижается благодаря росту правовой грамотности и техническим средствам защиты, то мошенники в сети постоянно совершенствую схемы обмана граждан. Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал, как изменились схемы аферистов и какие простые правила помогут сохранить деньги.





По словам Александра Рингевича, сегодня каждое третье преступление в стране совершается с использованием информационных технологий. "Несмотря на то, что по итогам 10 месяцев общий уровень киберпреступности снизился более чем на 12%, расслабляться рано. Порог входа в эту криминальную среду значительно снизился: теперь это не удел одиночек-хакеров, а хорошо организованные группы с четким распределением ролей, где исполнителям даже не нужны специальные технические знания", - подчеркнул правоохранитель.





Только за 9 месяцев этого года общий ущерб от киберпреступлений составил почти 29 млн рублей. При этом телефонные мошенничества, составляя лишь треть от общего числа зарегистрированных киберпреступлений, наносят львиную долю ущерба - более 19 млн рублей. Однако сегодня большинство граждан правильно реагирует на подозрительные звонки: из всех обращений в милицию лишь 10% оказываются фактами совершенных преступлений, остальные - попытки аферистов, которые были вовремя распознаны.





Многоуровневые схемы телефонных аферистов: от замены домофонов до перерасчета пенсии





Мошенники звонят под различными предлогами: замены домофонов, счетчиков, доставки посылок или переход на электронные карточки в поликлинике. Разговор строится хитро: аферист не спрашивает данные сразу, а начинает беседу издалека. Звонящие могут представляться работниками коммунальных предприятий и спрашивать о "чипах", их цвете, о том, были ли нарекания по работе старого оборудования. Человек втягивается в диалог, у него складывается ощущение, что он общается с реальным представителем обслуживающей организации. При этом аферисты звонят сотне разных людей в день, поэтому говорят уверенно, а для жертвы это часто первый подобный звонок.





В какой-то момент собеседник просит продиктовать код из SMS, который якобы нужен для входа по коду на время замены двери или обозначает "номер в очереди". При этом SMS может прийти не от мобильного оператора, а от сторонних сервисов - телевизионных, рекламных и так далее. Аферисты находят любые оправдания такой странности: "мы заключили с этой компанией договор", "это шаблонное отправление", "не обращайте внимания на текст".





Как только человек диктует код, ему перезванивают уже "сотрудники правоохранительных органов" - причем не только через мессенджеры, но и на обычные номера, включая белорусские. Начинается психологическое давление: "Вы недавно разговаривали с мошенниками и продиктовали им код, они уже совершили платежи, оформили займы, выставили на продажу вашу квартиру или финансировали террористическую организацию".





"Они эксплуатируют факт того, что человек уже сам передал код. Ему говорят, что его деньги под угрозой, и предлагают провести "виртуальный обыск" или "задекларировать" средства. Запомните простое правило: предложение задекларировать деньги через перечисление или передачу курьеру - это мошенничество в чистом виде. Реальное декларирование - это заполнение бумаги и сообщение государству о доходах, после чего налоговая выставит официальный счет. Ни один государственный орган не попросит вас участвовать в дистанционных спецоперациях", - подчеркнул Александр Рингевич.





Фейковые магазины: сезонность и "большие скидки"





Второй масштабный пласт мошенничеств - фейковые интернет-магазины. Здесь жертвами обычно становится люди до 50 лет, потому что они чаще пользуются интернетом. Аферисты завлекают граждан сезонными скидками: перед Новым годом - на елки и декор, к 14 февраля и 8 марта - на цветы и конфеты. Ущерб от этого вида мошенничества за 9 месяцев этого года составил почти 2 млн рублей.





Страницы фейковых магазинов выглядят убедительно. На них накручивают подписчиков, публикуют красивый фото- и видеоконтент, комментарии. Аферисты предлагают внести полную или частичную предоплату за товар. Человек думает: "Сумма не такая большая, а скидка хорошая". Александр Рингевич советует провести минимальное исследование профиля магазина: посмотреть, не размещены ли все фото и комментарии в один день, живые ли люди их написали. Если магазин позиционирует себя как минский, а в комментариях - несуществующие юрлица или люди из других стран, то это тревожный сигнал.





Также можно узнать, какому банку принадлежит карта получателя оплаты. По первым шести цифрам банковской карты в любом поисковике можно бесплатно определить страну и банк. Если "местный" магазин просит перевести деньги на карту из России, Казахстана или другой страны, то это гарантированный обман.





Ложное инвестирование





Третий вид мошенничества - ложное инвестирование. Он не самый массовый - на его долю приходится около 6% всех киберпреступлений, - но наносит колоссальный ущерб: почти 4,7 млн рублей за 9 месяцев. Жертвами подобных преступлений чаще всего становятся граждане старше 50 лет. Это люди, которые хотят обеспечить себе финансовую стабильность и уже имеют накопления.





"Достаточно один раз посмотреть в соцсети видео на инвестиционную тему - и алгоритмы начнут подкидывать соответствующий контент, который мошенники используют как рекламу своих площадок. Аферисты активно используют нейросети для создания фейков с участием известных политиков, крупных брендов и предприятий. Образы узнаваемых людей, логотипы компаний - все это подделывается так, что с первого взгляда не отличишь от реальности", - подчеркнул заместитель начальника главного управления.





Человека заманивают "символической платой", показывают счет на платформе с растущим балансом, помогают покупать "акции". Через пару дней капитализация виртуально увеличивается, и человек хочет вложить еще. Но когда он пытается вывести деньги, ему говорят: "У вас "бронзовый статус", а нужен "серебряный", пополните счет". Иногда аферисты дают вывести небольшую сумму - в разы меньше вложенного - чтобы усыпить бдительность человека. Когда жертва жестко настаивает на выводе всех средств, с ним просто перестают выходить на связь.





"На что стоит обратить внимание? Легальные компании обязаны находиться в официальных реестрах Национального банка Республики Беларусь. Поэтому стоит проверить их лицензию. Никогда не устанавливайте по указке "брокеров" программы удаленного доступа - они дадут мошенникам полный контроль над вашим мобильным банком. Если вы столкнулись с мошенниками или перевели им деньги - незамедлительно зафиксируйте всю переписку, чеки и обратитесь в правоохранительные органы", - рекомендует Александр Рингевич.





Дети в зоне риска





Особый цинизм аферисты проявляют в отношении детей. Завлекая несовершеннолетних в онлайн-играх, мошенники узнают их геолокацию или любую другую информацию, а затем начинают шантажировать, угрожать ударами дронов или привлечением родителей к уголовной ответственности. Дети пугаются и их заставляют проводить "виртуальные обыски" дома по видеосвязи. Ребенок находит наличные, а затем его отправляют прятать их в указанном месте.





"Отдельная история - блокировка мобильных устройств. Подросткам предлагают "удаленную работу" в магазине техники Apple или скачивание недоступных в регионе игр. Для этого нужно выйти из своего Apple ID и зайти в другой. После чего устройство дистанционно блокируется как утерянное. Далее приходит уведомление: переведите сумму в криптовалюте, иначе телефон не разблокируем. Дети часто не говорят о случившемся родителям, хотят разобраться сами и ведутся на уловки вымогателей", - отметил Александр Рингевич.





Родители должны контролировать, какие чаты использует ребенок в играх. Возможно, чат стоит отключить: ребенок может играть, но без общения со случайными людьми. Также необходимо знать, чем ребенок занимается в свободное время.





Сообщение от "начальника"





Аферисты также активно используют схему "фейк-босс". Они целенаправленно собирают информацию о работниках и руководителях организаций, затем создают аккаунт от имени главврача, директора или другого начальника и пишут сотруднику о том, что в организации "проходит проверка". После этого перезванивают лжеправоохранители и говорят, что к сотруднику есть вопросы. А дальше злоумышленники выманивают какую-нибудь информацию и повторяется алгоритм с телефонным мошенничеством.





Поддельные сайты и сервисы





Раньше фишинг (подделка легально существующих интернет-ресурсов) составлял около половины всех киберпреступлений. "Благодаря техническим мерам и росту осведомленности граждан таких случаев стало меньше. Тем не менее, аферисты активно создают поддельные страницы банков, фирм в сети, рекламируют их и выводят их в топ поисковой выдачи. Чтобы распознать фишинговый сайт, нужно обратить внимание на адресную строку браузера. Мошенники часто меняют одну букву, добавляют лишние символы, дефисы или используют незнакомые доменные зоны и поддомены. Кроме того, сайты-клоны обычно копируют только внешний вид и главную форму, а остальные разделы работают некорректно или не открываются", - отметил правоохранитель.





Как не стать жертвой обмана?





"Благодаря круглосуточному взаимодействию с банками правоохранителям удается заблокировать и вернуть гражданам часть похищенных средств. Национальный банк утвердил стандарты, которые закрепили достижения в области безопасности: системы выявляют нетипичную активность, например, первый перевод за рубеж, и банк звонит клиенту для подтверждения. Но аферисты поняли это и перешли к схемам, где человек сам проводит операции: обналичивает деньги, передает курьеру, оставляет под лавкой, переводит через инфокиоск или выводит на криптобиржу", - отметил замначальника главного управления.





"Если вас обманули аферисты - днем, ночью, в любое время - звоните 102, мы работаем круглосуточно. Системы взаимодействия с банковским сектором тоже работают без выходных. Очень важно приостановить денежные средства в контуре Республики Беларусь. Ключевое условие для этого - быстрое информирование правоохранителей", - подчеркивает Александр Рингевич.





В качестве универсального рецепта представитель МВД сформулировал простое правило, которое поможет избежать потери денег. "Это правило должно стать такой же привычкой, как смотреть налево и направо перед переходом дороги: выслушали звонившего, положили трубку и сами перезвонили в организацию по официальному номеру. И самое важное: не зацикливайтесь только на себе. Рассказывайте об этих схемах родителям, детям, супругам. Мошенники часто требуют держать "спецоперацию" в секрете от близких, особенно когда речь идет о кредитах. Но именно доверительные отношения в семье способны уберечь от беды", - резюмировал правоохранитель.





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