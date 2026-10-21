Генсек ОДКБ: ситуация на западных рубежах мониторится совместными усилиями

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западное направление зоны ответственности ОДКБ на сегодняшний день является приоритетным, даже более актуальным, чем то, что происходит в Центральной Азии. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает корреспондент БЕЛТА.Как подчеркнул генсек ОДКБ, организацию волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение на территории Польши и стран Балтии. Таалатбек Масадыков отметил, что идет активное строительство фортификационных сооружений на другой стороне.Беларусь является форпостом организации на западном направлении, подчеркнул Таалатбек Масадыков. В стране недавно завершились командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026". По замыслу учений, отрабатывались действия в случае нападения на одну из сторон - членов организации, то, каким образом будут проводиться операции, каким образом действовать миротворческим силам совместно с ВС Беларуси. "Направление Запад очень важное. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день оно более актуально, чем то, что происходит сейчас в Центральной Азии. Совсем недавно по приглашению Совета безопасности Беларуси я посетил отдельные участки белорусско-польской и белорусско-литовской границы. В ноябре собираюсь посетить еще один из участков", - сказал он."Президент Беларуси Александр Лукашенко и все руководство страны предпринимают очень много активных шагов, чтобы купировать возможные угрозы и вызовы на стадии зарождения, чтобы не допускать их развития дальше. Естественно, мы совместными усилиями мониторим всю эту ситуацию", - резюмировал Таалатбек Масадыков."Конечно, мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Известно, что ОДКБ - организация оборонительная, никогда в истории мы не совершали никаких агрессий и не собираемся этого делать. Поэтому мы пытаемся адресовать наши озабоченности не только странам - членам ОДКБ, но и странам, которые граничат с зонами нашей ответственности," - подчеркнул он.-0-