Генсек ОБСЕ примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу впервые будет участвовать в Минской конференции по евразийской безопасности, которая состоится 3-4 ноября. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается иностранных гостей, уже стало хорошей традицией участие в конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Приедет он и в этом году, - рассказал заместитель министра. - Будет участвовать министр иностранных дел Мьянмы Тин Маун Све, а также главы практически всех региональных объединений, занимающихся вопросам безопасности на евразийском пространстве: ОДКБ, ШОС, СНГ, Союзное государство. Впервые в конференции примет участие генеральный секретарь ОБСЕ. Примечательно, что кроме действующих генеральных секретарей ОБСЕ и ОДКБ будут участвовать и бывшие их руководители".
Ожидаются высокопоставленные делегации Ирана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Таджикистана. В дискуссиях будут участвовать представители аналитических кругов из различных стран, в том числе из Европы (Австрия, Германия, Италия, Испания, Сербия, Швейцария).
"Каждый год мы стараемся сделать нашу конференцию актуальной, полезной и максимально насыщенной", - обратил внимание Игорь Секрета.-0-
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