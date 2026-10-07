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Генпрокурор рассказал о проверках в АПК, деревообработке и строительстве. Какие выявлены нарушения?

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 октября 2026, 13:00

Генпрокурор рассказал о проверках в АПК, деревообработке и строительстве. Какие выявлены нарушения?

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры уделяют значительное внимание экономической безопасности государства, контроль налажен в том числе в таких сферах, как АПК, деревообработка, использование недр и строительство. Об этом рассказал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

На постоянной основе реализуется комплекс мероприятий, направленных на наведение порядка в АПК. Для недопущения срыва посевной и уборочной кампаний 2026 года проведены надзорные мероприятия. Во всех регионах установлены факты ненадлежащей подготовки техники, длительного простоя машин и агрегатов из-за их несвоевременного ремонта, нарушение порядка хранения и расходования ГСМ. В некоторых сельхозорганизациях эксплуатировали машины, механизмы и оборудование, которые не отвечали требованиям безопасности и не прошли государственный техосмотр. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков оперативно информировались руководители местных исполнительных и распорядительных органов.
По поручению главы государства прокуроры осуществляли надзор за сохранностью имущества сельхозорганизаций, в том числе крупного рогатого скота. Одной из проблем стало сокрытие падежа. "Совместно с другими органами мы сделали акцент на выявлении реального положения дел, доведении его до исполнительной власти, пресечении нарушений и обеспечении неотвратимости ответственности виновных. Прокурорами оперативно принимаются меры реагирования по устранению нарушений в сфере животноводства. В текущем году внесено более 2 тыс. актов надзора в этой сфере, к различным видам ответственности привлечено свыше 3 тыс. лиц. За сокрытие падежа возбуждено 123 уголовных дела", - рассказал Дмитрий Гора.

По поручению главы государства проверены предприятия деревообрабатывающей отрасли. На отдельных предприятиях простаивало дорогостоящее оборудование, в том числе закупленное с использованием господдержки. Установлены недостатки в организации продаж продукции таких предприятий. Почти во всех проверенных субъектах хозяйствования выявлены нарушения при исполнении договоров поставки, в том числе повлекшие образование просроченной дебиторской задолженности.
В ходе проверки исполнения законодательства об охране и использовании недр прокуроры обнаружили 47 фактов самовольной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов и с иными нарушениями. Размер причиненного окружающей среде вреда превысил 83 млн рублей. Выявлены также ненадлежащее хранение плодородного слоя почвы и охрана участков недр от подтопления, засорение карьеров и прилегающих земель отходами, а также отсутствие рекультивации карьеров. Генпрокуратура направила соответствующую информацию в Совет Министров, а в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды внесло представление.

По требованию Генпрокуратуры устранены нарушения имущественных прав граждан в сфере строительства. Установлено, что исполкомы Минской области принимали незаконные решения об отказе гражданам в приемке в эксплуатацию жилых домов и хозяйственных построек, нарушались требования указа №253 "Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства". По требованию прокуроров отменены 90 незаконных решений, должностные лица привлечены к ответственности, права граждан восстановлены.-0-

Фото Николая Петрова
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