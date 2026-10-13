Генпрокуратура возбудила уголовное дело о теракте после удара БПЛА, при котором пострадала белоруска

31-летняя женщина 8 октября получила тяжкие телесные повреждения от взрыва после атаки беспилотного летательного аппарата по машине, которая ехала по трассе Брянск - Новозыбков вблизи границы с Украиной.
Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в центральный аппарат Следственного комитета.
Генеральная прокуратура обращает внимание на участившиеся акты терроризма в отношении мирного населения на приграничной территории России и Украины и просит в целях личной безопасности исключить поездки в зоны боевых действий и расположенные рядом с ними регионы.-0-
Читайте также: