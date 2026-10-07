Генпрокуратура направила в суд дело о мошенничестве на сумму более 1,6 млн рублей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, которому инкриминировано мошенничество в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.



Мужчина на протяжении трех лет, злоупотребляя доверием и обманывая, завладевал деньгами и материальными ценностями физических и юридических лиц, пока не попал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, скрывая факт неблагополучного финансового положения, он под различными предлогами (продажа принадлежавших ему транспортных средств, получение займов, покупка товаров с условием отсрочки оплаты) завладел имуществом 18 граждан и двух субъектов хозяйствования на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.



Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.



Изучение материалов показало, что предварительное расследование по делу проведено всесторонне, полно и объективно, противоправные действия обвиняемого квалифицированы верно. Мера пресечения в виде заключения под стражу применена правильно, оснований для ее изменения либо отмены не имеется.



В Генеральной прокуратуре напомнили, что за завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) установлена уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом.-0-