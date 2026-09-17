Генетическая экспертиза, борьба с дипфейками. Какие белорусские наработки возьмут на вооружение российские судэксперты 

"Отношения дружбы и сотрудничества развиваются не только на высшем уровне, но и на уровне коллективов, представляющих судебно-экспертное сообщество Республики Беларусь и Российской Федерации. Взаимодействие налажено по различным направлениям, включая организацию конференций, семинаров, курсов повышения квалификации, обмен научно-методическими материалами", - отметил Алексей Мамонтов.-0-





Фото Николая Петрова

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие наработки белорусских коллег готовы взять на вооружение российские судебные эксперты, рассказал журналистам директор департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции РФ Владимир Ведерников на полях IV Международной научно-практической конференции "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности", передает корреспондент БЕЛТА.По словам Владимира Ведерникова, международное сотрудничество является одним из важнейших инструментов развития в любой сфере, включая судебно-экспертную деятельность. "Представительная конференция в Минске - хорошая площадка, чтобы поделиться достижениями, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые активно развиваются. Интересует широкий спектр вопросов, в первую очередь борьба с дипфейками, а также генетическая и компьютерно-техническая экспертизы. Нам важно детально изучить подходы зарубежных коллег, по возможности внедрить в свою работу, поделиться собственными практиками", - отметил он.В условиях стремительного развития науки и технологий, появления новых объектов исследования и усложнения способов совершения правонарушений перед судебно-экспертным сообществом возникают новые задачи, подчеркнул директор департамента. Их решение требует последовательного совершенствования экспертных методик, внедрения современных технических средств, развития цифровых компетенций с обязательным обеспечением достоверности, объективности и научной обоснованности результатов экспертных исследований."Особое значение приобретает развитие судебной экспертологии как самостоятельного научного направления, формирующего теоретические и методологические основы судебно-экспертной деятельности. Объединение научного потенциала и практического опыта позволяет своевременно реагировать на возникающие вызовы, разрабатывать единые подходы к проведению исследований, совершенствовать подготовку и профессиональную аттестацию судебных экспертов. Не менее важным является укрепление международного сотрудничества в данной сфере. Обмен опытом, результатами научных исследований и рядовыми экспертными практиками способствует сближению профессиональных подходов, повышению качества экспертного обеспечения судопроизводства и формированию эффективных механизмов взаимодействия между компетентными органами наших государств", - отметил Владимир Ведерников.Директор Судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ Александр Кречет в свою очередь подчеркнул, что государство может решать большой спектр задач обеспечения безопасности именно через судебно-экспертную деятельность и ее научную составляющую. Поскольку локомотивом XXI века являются информационные технологии, то именно они в большей степени сегодня определяют вектор дальнейшего развития экспертной деятельности. Расширяется экспертное сопровождение уголовных дел по факту незаконного оборота криптовалют, когда применяется синтез специальных знаний не только в области компьютерной техники, но и экономического анализа.Директор Российского федерального центра судебной экспертизы им. профессора А.Р.Шляхова при Министерстве юстиции РФ Алексей Мамонтов особо обратил внимание на необходимость гармонизировать деятельность с лучшими научными практиками, переводить ее на новый уровень. Совместная работа должна быть основой консолидации судебно-экспертных организаций как на национальном уровне, так и на уровне Союзного государства, стран ШОС и БРИКС.