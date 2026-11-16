Гендерная экспертиза кодексов, законов и госпрограмм. Как обеспечиваются равные права родителей в стране

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также рекомендации по дальнейшему развитию трудовых гарантий проработали на заседании Национального совета по гендерной политике при Совете Министров под председательством министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича. Об этом сообщили БЕЛТА в ведомстве.



Ключевой позицией в повестке стало рассмотрение результатов экспертизы Трудового кодекса на соответствие принципам равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также рекомендаций по дальнейшему развитию трудовых гарантий. Также была обсуждена возможность включения отдельных предложений в законопроект по корректировке Трудового кодекса, коснулись и перспективных направлений стимулирования работодателей по созданию условий, дружественных семье и детям.



Члены Национального совета по гендерной политике одобрили план на 2027-2030 годы по проведению экспертизы законодательных актов и государственных программ на соответствие принципам равных прав и возможностей женщин и мужчин. Так, гендерную экспертизу проведут в отношении Кодекса о браке и семье, Кодекса об образовании, Закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", госпрограмм "Здоровье нации" и "Развитие демографического потенциала", сообщили в министерстве.



Среди планов на 2027 год - дальнейшая реализация инициативы "Компании, дружественные родителям", учитывающей опыт организаций, помогающих сотрудникам сочетать работу и воспитание детей, а также вопросы охраны здоровья женщин и мужчин.-0-