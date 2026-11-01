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Где в Беларуси выдано больше всего субсидий на организацию своего дела, рассказали в Минтруда

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
01 ноября 2026, 18:18

Где в Беларуси выдано больше всего субсидий на организацию своего дела, рассказали в Минтруда

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько субсидий для организации своего дела выдано в Беларуси, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Максим Флоринский, сообщает БЕЛТА.
"На сегодняшний день в республике выдано более 800 субсидий для организации собственного дела. Выдаются субсидии для оказания парикмахерских услуг, услуг СТО, водителей, торговли. Наиболее востребована эта мера в Гомельской, Могилевской и Минской областях", - рассказал Максим Флоринский.
Как сообщалось, в Беларуси в связи с изменением бюджета прожиточного минимума размеры субсидий от государства на организацию своего дела выросли с 1 ноября. В городе размер субсидии составит 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ), или 5892,7 рубля. В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах размер субсидии составит 15 БМП (8035,5 рубля). При организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, субсидия составит 10 714 рублей (20 БПМ). Все размеры субсидий актуальны по 31 января 2027 года.

Чтобы претендовать на получение субсидии на организацию своего дела, необходимо быть зарегистрированным как безработный в службе занятости населения, быть старше 18 лет, написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь либо направить на обучение основам предпринимательской деятельности).-0-

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Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
Теги
Беларусь Министерство труда и соцзащиты субсидии
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