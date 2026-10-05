Где в Беларуси 6 октября ожидаются дожди и усиление ветра, рассказали синоптики

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 6 октября будет облачно с прояснениями. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Преимущественно по северной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с. Местами по северу страны прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 7 до 12, максимальная днем - 16-22 градуса.
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