Где в Беларуси 22 октября пройдут дожди, рассказали синоптики

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 22 октября будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, местами - плюс 3-4. Днем будет 10-16 градусов тепла.