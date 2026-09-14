Где уже работает 5G: Life опубликовал карту покрытия

Цифровой оператор Life опубликовал карту покрытия 5G. Теперь белорусы могут не только узнать, где доступна сеть пятого поколения, но и заранее проверить интересующую локацию.





Сегодня сетью 5G от Life могут пользоваться абоненты в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте и Могилёве. Продолжается работа по подготовке к запуску в Гродно. 5G-инфраструктура уже включает более 1100 базовых станций, а зона покрытия расширяется.





Что даёт 5G





Большие файлы и видео загружаются быстрее: например, архив объемом 10 ГБ - примерно за три минуты вместо привычных 40-50. Низкая задержка особенно важна для онлайн-игр, видеозвонков и стриминговых сервисов.





Как начать пользоваться 5G





Life совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает активно развивать сеть, предоставляя доступ к 5G. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 4G/5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам. Оператор первым в Беларуси предоставил доступ своим абонентам к 5G, объявив о запуске новейшей технологии в стране. Life совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает активно развивать сеть, предоставляя доступ к 5G. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 4G/5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам. Оператор первым в Беларуси предоставил доступ своим абонентам к 5G, объявив о запуске новейшей технологии в стране.

5G - это высокая скорость, низкая задержка и комфортная работа с интернетом даже при большой нагрузке на сеть, когда одновременно подключено много людей.1.5G работает на определенных моделях Android‑смартфонов. Воспользуйтесь специальным модулем , чтобы проверить устройство.2.Если смартфон поддерживает технологию, включите ее: Настройки → Мобильная сеть/Подключения → Тип сети/Предпочтительный режим → выберите вариант с поддержкой 5G/4G/3G/2G.3.. Доступ к 5G в Life бесплатный - тестируйте скоростные локации в своем городе без ограничений.

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