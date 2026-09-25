Где стены говорят, а камни помнят. К 55-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 

Советские войска в Брестской крепости, 1944 год

Бои за Брест, 1944 год

В освобожденном Бресте, 1944 год

Подъем 100-метрового штык-обелиск а в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", июнь 1971 года

Ветераны в день открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сентябрь 1971 года

Петр Миронович Машеров зажигает Вечный огонь мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сентябрь 1971 года

Комплекс "Брестская крепость-герой" увековечивает подвиг ее защитников во время героической обороны в июне-июле 1941 года. В первые часы войны гарнизон оказался отрезан от основных частей Красной армии, но оказал ожесточенное сопротивление превосходящим силам противника. Оборона продолжалась около месяца в условиях полного окружения, нехватки боеприпасов, продовольствия и воды. Стойкость защитников крепости стала одним из первых символов грядущей Победы.

В легендарной цитадели над Бугом за многие годы побывали представители всех континентов, за исключением Антарктиды. В 2026 году в Брестской крепости приняли представителей около 40 стран, 4 сентября там встретили 29-миллионного посетителя. Брестская крепость многие годы остается местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге защитников Отечества.

Над созданием мемориального комплекса работал творческий коллектив во главе с народным художником СССР скульптором Александром Кибальниковым. Строительство началось 8 мая 1968 года. Параллельно велись масштабные работы по консервации уцелевших руин оборонительных сооружений, казарм и других построек, которые впоследствии стали неотъемлемой частью мемориала.

Главный вход Брестской крепости представляет собой монументальную арку, выполненную в виде огромной пятиконечной звезды, высеченной в бетонном блоке. Конструкция поддерживается откосом крепостного вала. Стены прохода облицованы полированным темным гранитом, который контрастирует с выступающими в проеме руинами казематов. Такое архитектурное решение призвано создать глубокий зрительный и эмоционально-психологический эффект у каждого, кто переступает рубеж цитадели.

Композиционным центром ансамбля является монумент "Мужество" - обобщенный образ воина-победителя и знамени. Это огромная по своим размерам скульптура, состоящая из 200 частей. Штык-обелиск высотой 104,5 м виден из любой точки крепости и связан с основным монументом "Мужество" тремя рядами надгробных плит. На тыльной стороне монумента расположены барельефы, изображающие эпизоды обороны крепости в 1941 году.

Рядом с руинами бывшего Инженерного управления горит Вечный огонь. Недалеко от него расположена мемориальная площадка городов-героев Советского Союза. Под гранитными плитами с изображением медали "Золотая Звезда" установлены капсулы с землей городов-героев.

В восточной части цитадели, к юго-востоку от музея обороны, сохранились фрагменты одного из последних каменных зданий старого Брест-Литовска, разрушенного местами до уровня фундамента. Рядом расположена площадь Церемониалов с трехъярусным некрополем, где захоронены останки бойцов, командиров Красной армии и членов их семей.

Подвиг защитников легендарной цитадели неподвластен времени. Сегодня, как и более полувека назад, мемориал продолжает выполнять свою священную миссию - уверенно и твердо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне, передавая знамя памяти будущим поколениям. Атмосфера этого места стала вечным напоминанием о цене мира, уроком, который человечество обязано помнить всегда.-0- Подвиг защитников легендарной цитадели неподвластен времени. Сегодня, как и более полувека назад, мемориал продолжает выполнять свою священную миссию - уверенно и твердо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне, передавая знамя памяти будущим поколениям. Атмосфера этого места стала вечным напоминанием о цене мира, уроком, который человечество обязано помнить всегда.-0-

Мемориальный комплекс - один из наиболее узнаваемых и посещаемых туристических объектов Беларуси. Будучи построенным как военный объект, пережив пожары мировых войн, сегодня крепость остается местом памяти и мира. В едином ансамбле здесь объединены места боев, руины, сохранившиеся сооружения крепости, скульптурные композиции и музейные экспозиции. В настоящее время мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и комплекс фортификационных сооружений Брестской крепости внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.Каждый композиционный элемент архитектурно-художественного ансамбля несет большую смысловую нагрузку и оказывает сильное эмоциональное воздействие.На левом берегу рукава реки Мухавец расположена скульптурная композиция "Жажда" - фигура советского солдата, который, опираясь на пулемет, с каской в руке ползет к воде. Одной из самых драматических страниц в истории обороны цитадели стала катастрофическая нехватка воды. Водопровод был выведен из строя в первый день войны, а аномально жаркое лето 1941 года, удушливые клубы дыма и пороховая гарь лишь усугубляли положение защитников. Подступы к воде обстреливались, а по ночам берега освещали прожекторы. Много бойцов и командиров погибло, пытаясь добыть драгоценные капли. После войны на берегах рек находили пробитые каски, фляжки, кружки и останки погибших. Создатели мемориала, зная об этой трагедии, решили рассказать о ней на языке скульптуры.22 июня 2011 года была торжественно открыта скульптурная композиция "Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Площадкой для скульптуры выбрано место у Тереспольских ворот, где под командованием начальника 9-й погранзаставы лейтенанта А.Кижеватова стояли насмерть пограничники.В январе 2021 года коллектив мемориала получил диплом лауреата специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства за значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" (2018-2020). В сентябре того же года мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" был удостоен ордена Франциска Скорины.