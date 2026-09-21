Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября

Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах ожидаются сильные дожди. Днем местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами 15-18 м/с.