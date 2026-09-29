Где можно будет узнать о качестве питьевой воды по конкретному адресу, рассказали в "Белводоканале"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается работа по созданию государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказала на вебинаре НЦЗПИ по разъяснению норм закона "О питьевом водоснабжении и водоотведении (канализации)" генеральный директор ГПО "Белводоканал" Ирина Ровбо, передает корреспондент БЕЛТА.Постановлением правительства №468 от 16 сентября утверждено положение о порядке формирования, ведения и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Документ принят во исполнение статьи 37 закона "О питьевом водоснабжении и водоотведении". Постановление определяет порядок создания, ведения, актуализации и использования сведений государственного реестра систем. Государственный реестр представляет собой информационный ресурс, который обеспечивает сбор, обработку и хранение данных обо всех системах питьевого водоснабжения и водоотведения, их элементах, объемах и качестве питьевой воды, а также количественном и качественном составе сточных вод. Владельцем реестра является Министерство жилищно-коммунального хозяйства. ГПО "Белводоканал" отвечает за его сопровождение, размещение и хранение информации, защиту данных, обеспечение бесперебойного доступа к ресурсу, обработку информационных сообщений и консультирование пользователей.Пользователями государственного реестра являются физические и юридические лица, а также организации, осуществляющие водоснабжение и водоотведение. "Ресурс будет открыт для всех жителей страны. Пользователь сможет найти информацию о качестве питьевой воды по конкретному адресу, а также узнать, какая организация оказывает услугу", - рассказала Ирина Ровбо.Информацию в реестр также будут предоставлять республиканские органы государственного управления. Они будут передавать данные об использовании водных ресурсов и показателях их безопасности. Местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно будут направлять результаты инвентаризации систем питьевого водоснабжения. "Реестр будет аккумулировать все имеющиеся сведения и проверять их сопоставимость и корректность. Это необходимо, чтобы учет был достоверным и ни один объект или объем водоснабжения не был потерян", - пояснила генеральный директор.После поступления данных "Белводоканал" проверяет их актуальность и соответствие показателям статистической отчетности. Только после этого сведения будут приниматься для формирования реестра. Пользователи смогут искать необходимые сведения в электронном архиве и выгружать их. "Это может быть полезно юридическим лицам, которые планируют разместить производство в определенном населенном пункте. С помощью реестра они смогут оценить, какие организации способны предоставить услуги, а также располагают ли централизованные системы необходимыми резервами производственных мощностей", - отметила Ирина Ровбо.Данные государственного реестра используются для оценки состояния систем питьевого водоснабжения и водоотведения, организации водоснабжения и водоотведения, в том числе при отсутствии централизованных систем и чрезвычайных ситуациях, перспективного строительства систем, надлежащего оказания услуг водоснабжения и водоотведения. Данные реестра будут обновляться ежегодно. "Сведения реестра будут открытыми, за исключением информации ограниченного распространения. Доступ к ресурсу является свободным и бесплатным. В настоящее время ведется работа по созданию государственного реестра", - отметила Ирина Ровбо.-0-