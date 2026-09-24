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Где чаще всего отдыхают белорусы? Белстат назвал топ-5 стран

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
24 сентября 2026, 15:15

Где чаще всего отдыхают белорусы? Белстат назвал топ-5 стран

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где чаще всего отдыхают белорусы? Белстат в статобзоре к Всемирному дню туризма назвал топ-5 стран, сообщает БЕЛТА. 

В 2025 году в Беларуси оказывали туристические услуги и обеспечивали экскурсионное обслуживание 1255 организаций, услугами которых воспользовались 3528,1 тыс. человек. Налажено сотрудничество в турсфере со 130 государствами. За рубеж совершено 4,7 млн поездок.

За границу по организованным турам съездили 736,4 тыс. белорусов. География охватывала 120 стран. Средняя продолжительность пребывания на отдыхе составила восемь дней. 

В топ-5 направлений вошли Россия (162,9 тыс. человек), Турция (162,5 тыс.), Египет (112,8 тыс.), ОАЭ (78,1 тыс.), Грузия (46 тыс.).-0-
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