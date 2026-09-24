Где 25 сентября ожидаются сильные дожди? Синоптики рассказали о погоде на пятницу

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ночью 25 сентября по северу страны ожидаются сильные дожди. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по северу ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет 11-17 градусов выше нуля.
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