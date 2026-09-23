Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые могут вызвать жировой гепатоз

Жировой гепатоз печени опасен тем, что развивается бессимптомно. Причина этого заболевания зачастую кроется в еде - вкусной, но перегруженной жирами и быстрыми углеводами, рассказала гастроэнтеролог Ольга Панес в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье".





- Жировой гепатоз, или метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, сейчас на пике внимания - до 30% взрослого населения страдают от этого заболевания. Оно развивается незаметно, потому что в печеночной ткани отсутствуют болевые рецепторы. Происходит замещение гепатоцитов, то есть клеток печеночной ткани, жиром, жировыми включениями (мы называем их вакуолями). Заболеванию подвержены пациенты с избыточной массой тела, в том числе кардиометаболическими рисками, например, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, - говорит врач.

Ольга Панес отмечает, что пациенту с жировым гепатозом в первую очередь рекомендуется скорректировать питание, отказавшись от нездоровой пищи.





- Питание у многих рафинированное, вкусное, но неполезное: большое количество жира и быстрых углеводов. Например, подслащенные соки, подслащенные воды, чай с большим количеством сахара, хлебобулочные изделия. Это не значит, что нельзя есть, например, булочки и батон. Можно, но не каждый день и не в большом количестве. Это должен быть, условно говоря, десерт, который иногда есть в рационе. Энергию следует получать все-таки из длинных углеводов, - добавляет врач.





Ольга Панес предостерегает от употребления в пищу продуктов с большим количеством скрытого жира, приводя в качестве примера колбасные изделия.





- Многие думают так: кусочек колбаски - это же мясо, правильно? Но если мы посмотрим состав колбас, то увидим большое количество скрытого жира. Поэтому нужно здраво подходить к тому, что попадает к нам в тарелку, и по возможности замещать колбасные изделия натуральным мясом, яйцом, другими видами белка. Жировой гепатоз - это, как правило, результат того, что мы едим. Поэтому рационализация питания и ответственный подход в общем и целом к тому, что попадает к нам в тарелку, очень важны, - говорит врач.





У людей с дефицитом массы тела, отмечает Ольга Панес, также может быть жировой гепатоз. Причина все та же - неправильное питание.





- Люди с дефицитом массы тела тоже могут страдать от жирового гепатоза. Это опять же связано с тем, что человеку попадает в тарелку. Например, шоколад. Условно говоря, человек съел три шоколадки за день, около 1500 килокалорий - казалось бы, дефицит. Но здорового в этом ничего нет, потому что это большое количество сахара и полное отсутствие белка. Может быть, конечно, по-разному, но преимущественно это заболевание - результат переедания, - говорит Ольга Панес.





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