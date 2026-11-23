23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники обнаружили гашиш у пассажира автобуса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.



Случай произошел в ночь на 17 ноября в пункте пропуска "Брест". Границу пересекал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Варшава - Минск. Во время пограничного контроля служебная собака среагировала на 51-летнего гражданина Беларуси.



"Пограничник несколько раз уточнил у мужчины, перевозит ли он что-либо запрещенное. Пассажир каждый раз отвечал отрицательно. Однако при досмотре в его поясной сумке обнаружили металлическую баночку, в которой находился кусочек спрессованного вещества", - рассказали подробности в ГПК.



Смолистое вещество темно-коричневого цвета направили на экспертизу. Специалисты определили, что это опасное наркотическое средство - гашиш.



Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328-1 УК и ч.1 ст.328 УК.-0-