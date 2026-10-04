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Гармония души и тела: осенний конкурс красоты объединил разные поколения моделей

Опубликовано:

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Общество
04 октября 2026, 20:31

Гармония души и тела: осенний конкурс красоты объединил разные поколения моделей

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Представительницы прекрасного пола из разных регионов Беларуси - от пятилетних юных красавиц до опытных 60-летних моделей - сегодня боролись за титул "Топ-модель - осень" на подиуме Национальной школы красоты. Идеальная прическа, наряды и уверенная походка стали языком, которым говорили участницы. Корреспондент БЕЛТА побывала на ярком событии и узнала, как красота стала праздником самовыражения и объединила разные поколения.

Конкурс "Топ-модель - осень" состоит из двух этапов. Сначала белорусские красавицы выходят для классического дефиле в нейтральных черных образах. Здесь они показывают свое мастерство, походку и умение двигаться по подиуму плавно и грациозно. Затем девушки всех возрастов с помощью тематического дефиле представляют осенние наряды, в которых каждая старается подчеркнуть свою индивидуальность.
"В Беларуси проводится много конкурсов красоты, но здесь нам хотелось показать именно работу модели: как она выступает, держится на сцене и преподносит себя, - пояснила главный режиссер Национальной школы красоты Вероника Баран. - В каждой категории встречаются участницы из разных модельных школ страны. Они видят друг друга, соревнуются и таким образом стремятся стать лучше. Хочется, чтобы победительницы в будущем появились на билбордах и были востребованы".
Соревнования проходят в семи возрастных категориях, объединяя на одной сцене участниц от 5 до 60 лет. При этом попробовать себя здесь могут и те, кто только делает первые шаги в модельной сфере. Например, в самой младшей категории участвуют те, для которых ценны не победа, а полученные эмоции от процесса подготовки и выхода на сцену.

"Топ-модель - осень" проводится уже в третий раз. По словам Вероники Баран, конкурс стал хорошей традицией, а участницы заметно растут и меняются. "Если сравнить девушек, когда они приходили впервые и их появление в третий раз - это совершенно другой уровень и цели. Важную роль играет и дружба между конкурсантками. Несмотря на соперничество, они тепло общаются и из года в год заводят новые знакомства", - отметила она.
Среди юных участниц - 9-летняя Ксения Рыбалко. В подобных конкурсах она далеко не новичок. "Я третий год занимаюсь в школе красоты, и мне это очень нравится, я люблю весь этот движ. На занятиях мы учимся преподносить себя на сцене. Когда вырасту, хочу стать моделью, нравится учиться, показывать себя, ездить на конкурсы и показы", - рассказала она.

Образ для тематического дефиле красавица придумала вместе с мамой. Осеннее настроение они передали с помощью черного платья, серой юбки, бордовых колготок и черного берета с золотым лепестком. "Мне очень нравятся моя поза, походка и наряд. Перед выходом, когда я волнуюсь, думаю о том, что у меня все получится. На сцене важно не опускать голову и взгляд, держать спину ровно и вести себя уверенно. А вообще главное - не победа, а участие. Даже если не займешь призовое место, важно, что ты показал себя и то, что умеешь", - добавила Ксения.
Приехала покорять подиум представительница прекрасного пола 48-летняя Татьяна Иванникова из Могилева. Для конкурсантки это стало достаточно необычным опытом, ведь только в августе она впервые окончила модельную школу. "Пришло время, когда душа захотела раскрытия, дополнительной гармонии. Муж поддержал меня, за что я ему очень благодарна. Это новые грани и возможности для того, чтобы узнать себя. В душе каждый из нас сомневается, но я считаю, что всегда нужно делать маленькие шаги. Когда становишься на этот путь, понимаешь, что все получается", - поделилась она.

К тому же с возрастом меняется и восприятие красоты. "Идешь и уже по-другому себя позиционируешь - увереннее, раскованнее, степеннее, потому что походка модели обязывает держать определенный статус. Расслабляться не нужно: ты должен соответствовать своему выбору", - отметила участница.
Для нее красота - гармония души и тела, а внешность должна отражать внутреннюю целостность человека. После участия в белорусских конкурсах красоты Татьяна ставит перед собой только одну цель - Париж.

Оценивает красавиц всех возрастов компетентное жюри. Модель, стилист, главный редактор портала о моде и бизнесе Дарья Старовойтова рассказала, на что она обращает внимание прежде всего. "Мы оцениваем технику участниц: дефиле, артистизм, подачу, умение держаться на подиуме, чувство такта и ритма - все вплоть до наклона головы. Это важно не только для профессиональной сферы и карьеры, но и в целом для жизни. Здесь все участницы достойные, красивые, харизматичные", - пояснила она.
Грациозную походку и уверенную самопрезентацию можно развить благодаря участию в подобных мероприятиях, убеждена она. "Каждому следует помнить, что все мы уникальны. У нас разное все - от разреза глаз до длины ног. Поэтому важно понимать, в чем твоя сильная сторона, и развивать ее, находя свою изюминку. А также не переставать верить в себя", - посоветовала эксперт.
Ярким завершением конкурса красоты стал выбор юной модели в возрасте от 6 до 15 лет, которая представит Беларусь на международном конкурсе красоты стран БРИКС в категории Little Miss BRICS. В 2027 году он пройдет в Индии. Главного титула удостоена Анастасия Шарабайко, на второй строчке расположилась Аглая Вага, а третье место заняла Дарья Конорева.

10-летняя Анастасия родом из Глубокого. После объявления результатов она не смогла сдержать эмоций от получения значимого статуса. "Мне очень радостно и весело. Я удивляла жюри танцем под песню певицы МакSим "Птицы". Проживала музыку так, как чувствую ее, передавала в движениях все свои эмоции и переживания", - поделилась Анастасия.
При этом она оттачивает мастерство самостоятельно, периодически берет уроки дефиле у педагога из Национальной школы красоты и параллельно занимается танцами. По ее мнению, в лице модели и ее душевном состоянии заключается вся красота. А вот на сцене прежде всего важно показать харизму, характер и умение преподнести свой наряд.

На конкурсе главной поддержкой и опорой для красавицы стала мама. "Когда мы раньше приезжали на конкурс "Топ-модель - осень", было много волнений и переживаний. А в этот раз - опустошение. Я совсем ничего не ждала. До этого мы постоянно занимали вторые места, поэтому уже не понимали, какой наряд готовить и какую проходку ставить. Сейчас я сказала Насте: "Выйди и получи удовольствие от своей работы". Так и получилось", - добавила мама юной победительницы Надежда.
Виолетта ДРОЗД,
БЕЛТА.-0-
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