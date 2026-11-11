ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси с 12 по 22 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный состав Госавтоинспекции с 12 по 22 ноября будет нести службу в усиленном режиме. Такое решение принято по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, сообщили БЕЛТА в МВД.



За последние 10 дней по вине нетрезвых водителей и автомобилистов, не имеющих права управления транспортными средствами, в Беларуси произошло 12 ДТП. В этих авариях девять человек погибли, еще 15 получили ранения.



Один из таких случаев произошел в Борисове: женщина в состоянии алкогольного опьянения, в крови которой было два промилле алкоголя, направляясь на работу, совершила ДТП с участием трех автомобилей.



В период усиленного несения службы сотрудники ГАИ сосредоточатся на своевременном выявлении и пресечении фактов нетрезвого вождения и управления транспортом без права на это, в том числе несовершеннолетними. Запланировано проведение специальных мероприятий "Фильтр" и "Паутина". Круглосуточное наблюдение за дорожной обстановкой будет вестись с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, Госавтоинспекция увеличит количество мобильных датчиков контроля нарушений ПДД.



В МВД также обратили внимание на необходимость учитывать погодные условия. Из-за похолодания на дорогах могут образовываться гололед и гололедица. Автомобилистам рекомендуют заблаговременно заменить летние шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря. Как показывает практика прошлых зим, отсутствие зимних шин или установка непригодных к эксплуатации покрышек на задней оси автомобиля нередко становились причинами ДТП с тяжелыми последствиями.



Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о грубых нарушениях правил дорожного движения по телефону 102 или через чат-бот МВД "Мы всегда рядом!". Такая информация может помочь предотвратить аварии и сохранить жизни.-0-